外傭染疫留家隔離無法工作　只要符合一條件僱主需支付5分之4薪金

第五波疫情的確診數字仍處於高位，當中亦涉及外傭確診個案。現時醫療系統超出負荷，輕症或無病徵的確診外傭需留在僱主家中進行隔離，無法工作。有些僱主疑惑在外傭缺勤的情況是否仍需支付薪金。香港僱傭公會表示，只要外傭已累積病假，僱主便需要支付外傭的有薪病假薪金，也即是俗稱的「5分之4糧」。



第五波疫情嚴峻，不少外傭亦告染疫，特首林鄭月娥在記者會上曾表示加強打擊群眾聚集，尤其是外傭，並呼籲市民盡量留在家中抗疫。

隨確診人數上升，醫療系統及隔離設施長期爆滿，很多輕症的確診外傭需要留在僱主家中隔離及等待康復，暫停工作並需要讓人照顧三餐。有確診外傭的僱主查問外傭隔離期間，是否仍需支付其薪金。

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公會：按勞工條例處理

香港僱傭公會主席陳東風表示，外傭患病的支薪準則按一般勞工條例處理。外傭在最初受僱的12個月內，每服務滿1個月1，便可累積2天有薪病假；之後每服務滿1個月可累積4天。有薪病假可在整個受僱期間持續累積，而不超過120天為上限。

換言之，只要外傭已累積足夠的有薪病假作為隔離日數，隔離期又不少於4天，並收到有效的確診報告，僱主需向外傭支付平均日薪的5分之4。

陳東風提醒，僱主如沒有合理辯解而不支付病假薪金，可被檢控，一經定罪最高可被罰款5萬元。