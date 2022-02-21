政府周末針對外傭聚集地執法 2日向外傭發出9張告票涉違反限聚令

第五波疫情持續蔓延，特首林鄭月娥早前表示，僱主應盡最大努力呼籲外傭留家抗疫，未來的執法不再仁慈，如有任何人包括外傭違反二人限聚令，將發出告票，罰款1萬元，會嚴格執行法例。而上周末及周日（19、20日），政府舉行跨部門聯合執法行動，勞工處合共向10名外傭發出告票，其中9名涉違限聚令，1名涉沒妥善佩戴口罩。



針對外傭假日聚集地執法

為保障公眾健康和進一步減低病毒傳播風險，政府於2月19及20日採取嚴厲執法行動。食物環境衞生署（食環署）、警務處、勞工處及康樂及文化事務署（康文署）派員到多區，在一些市民包括外籍家庭傭工（外傭）周末及假日聚集的公眾地方執法，包括金鐘添馬公園、中環愛丁堡廣場、遮打道行人專用區、皇后像廣場等，就有關佩戴口罩及禁止於公眾地方兩人以上的羣組聚集等防疫規例進行聯合執法行動。

兩日行動警方發出逾600告票

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在兩日行動中，截至2月20日下午六時，警方向71名在公眾地方涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章）的人士發出定額罰款通知書；同時，警方亦向582名沒有妥善佩戴口罩的人士發出定額罰款通知書，他們涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）。

▼2.13 警方於中環巡視並提醒市民遵守防疫規例



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勞工處向10名外傭發出告票

在兩日行動中，勞工處發現9名外傭涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章），而1名外傭沒有妥善佩戴口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），遂向他／她們發出定額罰款通知書。

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