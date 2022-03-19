疫情生活｜臨盆孕婦心情陷兩難　準媽媽：寶寶你能遲幾天出世嗎？

兩年過後，疫情再次洶湧而來。



對於深圳的準媽媽們來說，這是一段夾雜着恐慌、無助和不安的日子。即便防疫部門為孕產婦開闢了服務熱線和通道，在生活的細微末節裏，諸多不確定性時有發生。孕婦呂姝婷前些天在醫院門口，目睹了令她百感交集的一幕——

爸爸帶着6、7歲的女兒，被攔在醫院門外，女孩媽媽已經被推進產房。根據防疫規定，孩子不能跟隨父母進入醫院，可家裏沒有其他大人能帶這個孩子。最後，小女孩含着眼淚，被外送小哥載走，送往爸爸的朋友家裏。

過去的半個月裏，呂姝婷也有過特別無助的時刻，有時她覺得自己在與命運對賭，賭她的寶寶，能在肚子裏待到小區解封之後，否則，她的剖腹產手術可能面臨一定風險。

在這個特殊的階段，我們難免惶惑。而新生命，也在準媽媽的忐忑不安中孕育成長，就像這個春天，雖不平靜，卻仍然充滿希望。

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「在賭，賭我和寶寶能熬到解封」

懷孕37周

3月9日對呂姝婷來說，是個好不容易熬出頭的日子。

這天，管控14天的小區終於解封了，一大早她急忙趕到福田的一家三甲醫院，把剖腹產手術前，必須要做MR核磁共振檢查做了。

肚子裏的孩子是老二，這一胎她懷得很辛苦，孕期內出過血，她也專門到醫院做過保胎。臨近生產，胎兒胎位不正且臍帶繞頸。

此前一周的孕檢中，醫生叮囑她，臍帶繞頸有可能導致胎兒窒息，若必要，醫生會提前剖腹產。而根據她的身體狀態，必須在生產之前，進行MR核磁共振檢查。否則手術存在一定的風險。

當時她居住的小區已被劃為管控區。周邊能做MR核磁共振檢查的醫院，按照防疫規定，不能接診來自管控區的孕婦。

這令她無助又無奈，只能在心裏求神拜佛，祈禱胎兒別急着出生，「沒辦法，疫情這個樣子，大家誰都不容易，只能賭，賭他在解封前別出來」。

臨近小區解封的3月7日，呂姝婷被結結實實地嚇了一跳。

下午2點左右，肚子裏的孩子突然胎動頻繁。醫生囑咐過她，要密切關注胎動，如果胎動異常必須儘快就醫檢查。

一時間呂姝婷六神無主，實際上她害怕去醫院。前幾天做產檢的經歷讓她心裏發怵，由於疫情，醫院不允許病人或家屬在院內進食。因為要抽血，她從前一天夜裏11點後便不能進水進食，做完檢查回到家裏已是下午一點半，十幾個小時不吃不喝，對孕婦來說，能撐下來已屬不易。

況且真的進醫院，4歲半的女兒怎麼辦。小區管控以後，奶奶沒法上門幫忙，家裏阿姨的住處也被封了，房子裏只有一家三口。丈夫是陪她進醫院，還是在家陪孩子呢？

前幾天做產檢時，呂姝婷在醫院門口，看見一個爸爸帶着6、7歲的女兒，被攔在醫院門外，身邊放着一堆待產的物品。小女孩的媽媽，當時已經被送進產房，而根據防疫規定，小孩不能隨父母進入醫院內。

從爸爸跟門衛的對話中，呂姝婷知道這家人的情況，和自己家差不多，家裏沒有其他大人能照顧老大。最後，小女孩被一個外送小哥載走，送往爸爸的朋友家裏，呂姝婷看着孩子滿臉眼淚，坐在電動車後座越行越遠。

萬幸的是，7號下午的這次胎動異常，最終有驚無險。大概半個小時後，胎動慢慢恢復正常。從醫多年的親戚，也幫她聯繫到一位產科專家，在微信上細聊過後，專家給出了一個令呂姝婷安心的判斷，她懸着的心，總算放了下來。

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「出院前一刻，醫院被封」

寶寶出生15天

3月5日，原本是程南青出院的日子，出生3天的女兒黃疸值偏高，一清早被送進了新生兒病房，要在那裏治療5天到7天才能出院。

上午11點左右，丈夫為程南青辦好了出院手續，病牀也早已收拾一空。護士突然走進病房，告知所有人「不能出去，等通知」，便匆匆離去。

短短幾個字，瞬時在產婦、病人和家屬之間炸開了鍋，微信群裏各種小道消息亂竄，「有人說醫院裏的醫生中招了，有人說可能要封半個月」……護士匆匆忙忙地來往，沒人能問出更多的訊息。

亂七八糟的消息攪得程南青心亂如麻，女兒在新生兒病房裏，碰不着也看不着，她不知道接下來的幾天，還會發生甚麼。

因疫情引發的惶惑與不安，程南青在加入的南山孕婦微信群裏，每天都能看到——

有的孕婦住在封控區，等待社區聯繫醫院的時間裏，時不時會播報一下等待的焦灼和煎熬；有的孕婦，為疫情期間入院的複雜流程心煩不已；有的孕婦進了醫院，看着忙得團團轉的護士，心裏又慌又怕。

突如其來的變化隨時發生，程南青原計劃去南山婦幼保健院生產，她一直在該醫院產檢。誰知臨產前的幾天，南山婦幼被管控，不再接診。

3月1日夜裏11點多，躺在牀上的程南青感到一陣不適，很快她就發現，羊水破了，這比預產期早了10天。沒敢太多耽擱，她和丈夫趕緊打車，趕到最近的南山醫院。

在南山醫院，像程南青這樣來自防範區的孕婦，進了醫院後，只能有一個家屬陪護，不過可以在醫院請一個護工。

如果孕婦來自封控區和管控區，就醫時要穿防護服，只能住在隔離病房，病房內不能有家屬和護工，一切都要靠產婦和護士。產婦不能走出病房，餐食全靠醫護人員配送，不能點外賣，家屬也不能送飯。

正常情況下，程南青生產過程中，可以請一位導樂（緩解產婦緊張情緒，引導產婦如何用力的人員），由於疫情，醫院取消了這項服務。

產房裏躺着三四個待產孕婦，幾個護士忙忙碌碌地穿梭於產房內外，「能看出每個人手上的事情都特別多」，見縫插針地叮囑準媽媽們「要用力」。

寶寶出生後，程南青被安排進三人病房，產婦、家屬、護工、寶寶，一個病房裏的人數超過10個。所有的單人病房，都留給了封控區、管控區的病人或產婦。夜裏一個寶寶哭一聲，其他寶寶必定跟着哭，沒有一個大人能睡個囫圇覺。

3月5日下午，程南青總算從護士口中得到確切消息——醫院臨時管控4天，所有人員不能出也不能進。住院部裏，醫護人員查房、治療一切如常。然而，她心裏的焦慮，並未因此減少絲毫，小道消息依然在不斷發酵，新聞上中招的區域越來越多……

唯一能安慰程南青的，是新生兒病房每天早上的電話。醫生會在那一端，告訴她孩子的黃疸值，吃奶情況，精神狀態，女兒的黃疸值降得很理想，其他狀況聽起來也都不錯。

熬到3月9日下午，南山醫院總算按時解封。

按醫生的計劃，孩子還要在新生兒病房住上一到兩天，程南青和丈夫擔心另生枝節，與醫生協商後把孩子接了出來。她聽說有位3月5號本該出院的寶寶，因為管控，在新生兒病房多住了4天。

看到女兒的那一刻，程南青的心算是落了地，孩子整個狀態很好，既沒有哭啞嗓子，也沒有她想象中的虛弱，「看得出來醫護人員照顧得很盡心」。

「爸爸去抗疫了」

懷孕29周

一天大多數時間裏，家裏只有朱藝寧一人。她懷孕7個月了，肚子越來越大，腰痠的厲害，晚上泡過腳，洗腳水她已經沒法去倒了，只能放在一邊，等丈夫回來再處理。

丈夫是寶安區的一名流調工作者，自年初疫情以來，每天回到家裏已是凌晨1、2點，甚至3、4點，第二天早晨，電話又會把他叫醒。

老爺奶奶住在寶安松崗，前些日子，丈夫本打算把朱藝寧送到老人身邊生活，飲食、出行也好有個照應。誰料老人居住的社區，因為疫情被封了，朱藝寧只能自己照顧自己。

這個寶寶來得有些意外，小兩口還沒正式結婚。倆人的婚禮原定在二月，也被疫情耽誤了。朱藝寧的父母原本打算，2月從湖南老家趕到深圳參加婚禮，而後媽媽留下照顧她，最終也未能成行。近些天深圳疫情愈演愈烈，父母在老家很是擔心。

朱藝寧做幼教工作，年後一直居家辦公，每日的工作不多。這波疫情剛開始的階段，待在家裏她心裏總是沒着沒落，從早到晚，一門心思地等着丈夫回來。慢慢地，工作之外，她試着給自己找些事情，琢磨早中晚吃點甚麼，在桌前練練字，白天出去曬曬太陽，晚上在樓下散散步。

可一個人總歸會害怕，尤其是2月份天氣特別差的那段日子，晚上獨自溜達一會兒，四周景象冷清陰沉，她腦子裏不自覺地，就會代入了恐怖片的場景。

還好，樓上樓下住着朱藝寧的幾個小姐妹，臨時遇上甚麼事情，即便丈夫趕不回來，朋友們都能第一時間趕過來。

一周前，趁着天氣不錯，樓上樓下的女孩們聚在一起吃了頓飯。這一天的經歷，朱藝寧在朋友圈用照片記錄了下來，「春風善解人意，快樂與溫暖常在」，年輕的準媽媽，如此描述當時的心境。

備註：文中人物均採用化名。

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