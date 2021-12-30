懷孕時準媽媽竟長高了6cm　徐佳瑩留言惹網民問：要再生一個嗎？

準媽媽的身體為了迎接寶寶的成長和誕生，其實一直在默默地變化。有台灣婦科醫生早前在社交平台發帖，表示有孕媽媽在懷孕期間竟「長高」了6厘米，是「神奇的增高術」。育有一子的台灣歌手徐佳瑩亦在帖下留言，引來一眾網民詢問是否要再生一個測試一下。本港婦產科醫生靳嘉仁醫生解釋孕婦「長高」原因，又提醒準媽媽如果婚戒本身已很緊，或者要提早除下，轉為頸鍊方式配戴。



台灣婦產科醫生林思宏早前在Facebook發帖，表示有孕婦在孕期就增高了6厘米，由168厘米增高至174厘米，稱讚是「神奇的增高術」。此帖吸引了育有一子的台灣女歌手徐佳瑩留言：「真的假的」，有網民則戲言問她是不是要「拼第二胎」。不過，亦有大量媽媽網民指自己真的長高了1至2厘米，也有些表示並沒有高多少，反而是腳掌大了、手指粗了。

婦科醫生靳嘉仁笑指他太太懷孕時也長高了差不多1厘米，「佢見到高咗係幾開心」。他解釋，身高的變化是因為女性在懷孕時，身體會分泌大量的雌激素和荷爾蒙，而這些分泌會令關節間的韌帶變得鬆弛。「令骨頭之間的韌帶變鬆弛，是為了讓盆骨變寬，令BB更易出世。」靳醫生說：「但荷爾蒙不懂分辨哪裡是盆骨，結果會令全身的韌帶都變鬆弛。」

而尾龍骨是由一節節骨頭組成，每節都鬆開了一點點，結果就拉長了一點長度。而且他認為孕婦腹前有個大肚子，坐姿挺直了也會看起來高了。一般「增高」的範圍都在1厘米左右，認為6厘米的情況實在難以置信。他又指，過了40歲的孕婦在韌帶鬆弛的效果會較少，因為骨頭開始鈣化，她們亦較適合剖腹生產。

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孕婦的腳掌變寬、手指變粗

而準媽媽的手指和腳掌的骨頭關節固然也受到荷爾蒙的影響而變寬，二來懷孕期間易令身體積聚水分，形成水腫。結果，腳變粗、變寬的情況最是明顯和常見。而手指積水的情況大多集中在關節，「很多準媽媽的婚戒戴著戴著就除不下來，太緊的話或者要鋸關除下」。因此，他建議準媽媽可以先把戒指穿上頸鍊上戴著，以免孕期愈後愈難除下。

「增高」情況雖然會出現，亦不會影響母嬰健康，但準媽媽也不要開心得太快，因為這些情況在生完BB之後就會復原，「而且抱BB的時候，媽媽習慣身軀向前、頭向下來環抱BB，BB亦會因此有安全感。不過這個坐姿卻會令媽媽看起來縮小了」。