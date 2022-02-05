懷孕｜美女陀B後嚴重水腫　樣貌無奈大崩壞　除按摩還有5招可紓緩

懷孕期水腫是孕媽咪的困擾，藝人小蠻也曾在待產時分享自己水腫的雙足，當時勾取許多媽媽成為「水姑娘」的回憶。孕婦水腫的部位，多集中在雙腳，但有些人會因為體質關係全身水腫，美國有位準媽咪便因此「面目全非」。



為甚麼常聽到「懷孕的女性充斥着極大的壓力？」，撇開心理的變化，外貌上的不同便足以讓人調適很久。突然爆痘、大量落髮，還有水腫帶來的巨大身形改變，對天性愛漂亮的女生來說，一時之間真的難以接受！

根據《每日星報》報道，美國一名名為莎凡娜（Savanna Lenfestey）的孕婦，在懷孕後期時，因體內的激素變化，導致自己全身上下嚴重水腫，她在TikTok上分享自己外貌的變化，已經吸引超過260萬人觀看！

即睇莎凡娜懷孕前後的樣貌變化：（按圖了解）

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生產必經變化之路，建議以平常心看待

莎凡娜首先曬出自己懷孕錢的樣子，熱愛化妝，臉頰、下巴的輪廓線條相當明顯，穿着也十分火辣，結果影片的最後，她放上自己懷孕後的照片，只見原本的小巧臉蛋已經浮腫到完全認不出來，眼睛也因擠壓而變小。

面對這樣的大轉變，許多網友都在底下安慰莎凡娜，這是生產必經的路，產後就會恢復正常了。好在莎凡娜生性樂觀，她表示其實自己絲毫不在乎，也調侃到期待生產後，和正常的自己相見歡。

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最適合懶人！孕婦改善水腫6妙招

到懷孕中後期，水腫越來越明顯該怎麼辦？其實會水腫，很大的原因來自於血液循環不良，這裡分享6個最適合懶人的改善水腫方法，可以幫助飽受水腫困擾的孕媽咪，緩解一些不適。

妙招1. 按摩

按摩小腿及腳背來舒緩水腫，也可以考慮請老公來幫忙按摩，增加夫妻感情！按摩的方式由下往上按，能幫助血液循環。特別要注意，儘量不要按摩腳底，因為腳底有許多穴道，會刺激子宮或其他可能導致產兆的發生。

妙招2. 運動

需要久坐或久站的職業孕媽咪，下肢容易出現水腫，如散步、伸懶腰、手腳甩動，可舒緩血流不順的狀況。若孕媽咪的時間或身體狀況允許，可以做簡單的孕婦瑜伽，放鬆僵硬的身體，有助於舒緩水腫！

妙招3. 充分休息

如果身心過於勞累，就會增加肝臟、心臟、腎臟的負擔，甚至造成內分泌失調，保有適當的工作量及充分的休息，才能幫助孕期更順利。

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妙招4. 調整睡姿

孕媽咪的最佳睡姿是採左側躺，如果睡覺時以平躺或右側躺，就會壓迫到靜脈，導致血流不順、水腫、四肢麻，也會增加心臟的負擔。另外，也可以在睡前做抬腿的動作，找一個舒適的枕頭墊在小腿下，大約墊高30度左右，也能有效幫助血液回流。

妙招5. 穿着輔助

不要穿太緊的衣服、內衣褲及褲子，避免穿着會壓迫到腳踝的襪子，以及太緊的褲襪。鞋子挑選舒適、透氣、軟底、防滑、不咬腳的材質，並且購買能幫助血液循環的彈性襪。

妙招6. 注意飲食

多吃新鮮的蔬菜、水果及各類食材，並且攝取足夠蛋白質，若有貧血症狀，多補充含鐵食物。另外，可以喝不加糖的紅豆水、綠豆水來幫助消除水腫，但不可以過量。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：正妹因「懷孕水腫」判若兩人！懶人式6招，有效改善孕期水腫！】