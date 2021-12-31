懷孕｜人妻憂行房「撞擊聲」太大致不孕　醫生一檢查卻揭爆笑真相

夫妻間行房若有所顧慮，建議互相坦白溝通，一名人妻到整形外科求診，因為每次和丈夫從事性行為時私密處「撞擊聲」總是很大聲，讓她不禁擔憂是否因為這樣才無法懷孕，未料醫生替人妻內診，只將手指伸進去一點點對方就喊痛，甚至透露「老公沒這麼深」，進一步得知真相讓醫生哭笑不得。



整形外科醫生賴昕隄近日在節目《醫師好辣》分享，日前遇到一名人妻前來看診，表示自己與丈夫已經結婚2年，兩人感情十分甜蜜，但不知為何卻一直無法受孕，人妻害羞表示她在性行為時「撞擊聲」總是很大聲，因此擔憂自己的私密處是否需要調整，此外人妻也認為會不會是自己的私密處較鬆弛，才會發出明顯聲響，賴昕隄說若「小陰唇比較大片」，在從事性行為時才會發出較大聲音。

相關文章：黃體素能助孕？行房後要抬高腳？ 婦科醫生分享5項不孕傳聞真假

+ 14

接着賴昕隄替人妻內診，意外發現她一點也不鬆弛，反而很緊實，且手指剛深入一點對方就感覺疼痛，賴昕隄便問在性行為時是否也有相同情形，沒想到她卻表示「不會啊！從來都沒有進到那麼深的地方」；賴昕隄解釋，通常替病患內診時會戴上手套及潤滑劑，正常亞洲女性的私密處在放鬆時能夠放入兩指，從事性行為時會更放鬆，「要不然怎麼可能生小孩」，而人妻才放兩指大約一個指節多就喊痛，讓她心想夫妻可能需要進行「行為治療」。

相關文章：懷孕｜排卵期少量出血別慌 不減受孕機會 但或代表身體有一隱憂

事後她和人妻聊天時得知夫妻倆是青梅竹馬，兩個人都是第一次，又因老公太疼惜她，每次聽到撞擊聲太大就深怕妻子不適，所以才未深入，導致難以受孕，最後賴昕隄建議人妻回家可以和丈夫多溝通、嘗試，幸好再次回診時終於傳出懷孕的好消息。

相關文章：懷孕｜轉換行房姿勢可增受孕機會？ 醫生稱這3個偏方其實都沒用

+ 5

延伸閱讀：

昔被侵犯留陰影…貼心尪隱忍無性婚 老天捉弄人結局網看哭

【本文獲「TVBS」授權轉載。】