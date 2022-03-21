幼稚園最快4.19恢復面授預計半日上課　有校長憂教師染疫人手不足

因應第五波疫情嚴峻，幼稚園目前正在放特別的「暑假」。特首林鄭月娥在記者會上表示，幼稚園可最快在4月19日恢復面授。有幼稚園校長表示原訂政策在復活節後復課，故在4月19日或之後恢復面授都在課堂計劃之內，而預計未會放寬全日班和膳食安排，估計維持半日上課。另有幼稚園校長憂慮，4月的染疫數字仍然高企，教職員如染疫或成為密切接觸者需隔離7至14日，學校欠缺人手難正常運作，盼政府訂立清晰的員工隔離及監察措施詳細。



特首林鄭月娥在今日（21日）早上記者會上公布，幼稚園、小學及國際學校可以最早在4月19日恢復面授，惟未提及復課詳情，有校長估計假期結束後維持半日授課。

國民學校漢師中英文幼稚園鄭啟然校長表示，原先政策訂為復活節假期後復課，學校一般按政策擬定課程計劃，故對最早4月19日恢復面授並不感到倉促。現時學校未收到教育局進一步指引，他估計將維持半天授課。「全日授課最難安排係用膳距離，校舍地方有限，難安排小朋友一次過分開食飯。」他分享，該校跟循政府公布的社交距離措施，例如4人一枱就只安排4名學生一枱吃飯，因空間有限只能安排分開午餐時間作分流。

他又預計，學校一直行之有效的防疫措施會維持，例如為設施噴上消毒塗層、以光觸媒消毒設施、大門的消毒及體溫檢查等等。而教育局最新提出校舍的鮮風系統標準，相信學校需要添置空氣清新機或鮮風機以達到標準。

學界預計維持半天授課。（資料圖片）

校長：期望復課前訂立清晰指引

另外有幼稚園校長憂慮，幼兒抵抗力弱，擔心復課時的染疫數字仍然高企，幼兒、家長和教職員復課仍存在風險。「由3月起一直收到員工、家長、學生或家人嘅確診消息，如果老師、員工復課前不幸感染，需要立即調動人手。但教育局畀幼稚園嘅資助，老師人手比例只係剛剛好，萬一多名老師確診，需要14日嘅康復期隔離或者密切接觸者隔離7日，學校已難以運作。」校長說，期待復課前政府能提供清晰的指引，如教師和學生的染疫處理、爆疫時的校舍處理、員工隔離和監察日子等。

校長強調學界都十分關心兒童學業，明白幼兒上網課效能不是最好，但仍擔憂疫情未適合幼兒復課，「日日幾千幾萬宗，每日有死亡個案，點安心授課？」