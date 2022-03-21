中醫爸爸義賣檢測包助抗疫　低於市價出售扣除成本將捐予仁濟醫院

第五波疫情嚴峻，快速檢測包需求量大增，市面有多款不同牌子出售，部分售價更低至十多元，但質素參次，更有機會出現誤差。有中醫採購到Roche羅氏診斷新冠病毒抗原自行檢測套裝，並發起義賣活動，扣除成本將全數捐予仁濟醫院董事局。



中醫爸爸古鎧綸早前在社交平台發文指，成功購入全球最大藥廠Roche羅氏診斷的新冠病毒抗原檢測套裝。他指出：「市面上太多假貨和劣質貨，好多病人都唔知驗準唔準，耽誤左（咗）治療同隔離。」

+ 1

古鎧綸醫師指這套測試套裝較多醫護選用，市價平均約$80至$112不等，不算便宜。他會以低於市場價出售，希望可以回饋社會。「我希望能夠幫助到大家快啲測試出準確嘅結果，特別係老人家同小朋友。早發現！早診治！ 如果驗咗冇事，可以真正安心。」這款檢測套裝，特異性高達99.1%，靈敏性亦達到93.1%（CT≤27），並獲香港衛生署認可，以及CE認證，古鎧綸醫師預計於3月開售，直至6月，售完即止。

他將以每盒$1680出售，一盒內有25個檢測包，即平均每個檢測包$67.2的價格出售，售賣檢測包的款項，扣除成本後全數捐予仁濟醫院董事局作慈善用途，仁濟醫院方面亦支持有關的活動。購買可聯絡 WhatApps 9858 0810https://wa.me/message/Y6RZARAHSSAMB1

🔼🔼🔼相關文章👉🏻👉🏻👉🏻疫情下兒童退燒藥難求 樂善堂社區藥房加開分店良心價為家長配藥👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼