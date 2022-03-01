疫情下兒童退燒藥難求　樂善堂社區藥房加開分店良心價為家長配藥

撰文：許珞珩
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第五波疫情來勢洶洶，除長者外，孕媽媽及幼童亦是高危一族。不少幼童在家中出現發燒、喉嚨痛、疲倦等症狀，家長要四出撲藥，本港醫療系統超負荷，大批快速測試陽性或初陽病人留家等候，社區出現大量的確診者正在輪候醫療服務。樂善堂社區藥房應市民之急，於九龍城及太子藥房分店為家長提供諮詢藥劑師及配藥服務，除可配撲熱息痛Paracetamol同布洛芬Ibuprofen藥水外，近日更提供市面難求的止痛退燒塞劑亦有得配。

新型冠狀病毒主要病徵是發燒、咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛、發熱、發冷、作悶、嘔吐、腹瀉、四肢乏力及頭痛等，感染及傳染病科醫生曾祈殷建議，家長可準備給兒童使用的退燒藥、止痛方面就撲熱息痛，而喉嚨痛可以使用漱口水。

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現有2間藥房投入服務

九龍樂善堂於九龍城開辦「樂善堂社區藥房」，並由2020年第一季度起正式對公衆開放，而太子始創分店於今年2月初開始投入服務。藥房由社區藥劑師主理，務求向普羅大衆提供多元化、優質及相宜的藥劑服務，加强社區的基礎醫療服務支援。

樂善堂社區藥房服務豁下位於九龍城及太子分店，提供服務包括：自費藥物SFI處方配藥、傷風感冒配藥服務、藥劑師一站式小病管理 (例如 皮膚癬，濕疹，肚痛肚瀉)、免費健康/ 藥物諮詢服務、平安藥包(部分處方藥物及服務暫未能提供)。

應家長要求

由於近日有大批家長向他們查詢退熱塞，他日前於社交平台表示：「終於俾我哋搵到退燒塞貨啦，除了努力應付門市嘅人流外，我哋藥劑師團隊都日以繼夜地搜羅緊抗疫相關嘅藥物，希望可以幫到大家，一齊渡過艱難嘅時刻。」

藥房可提供止痛退燒塞劑為「 Paracetamol (撲熱息痛) Suppositories」，作用為止痛退燒用，藥劑師於配藥同時，亦會詳細講解塞劑嘅正確使用方法，有需要嘅家長可到分店配藥。

樂善堂社區藥房詳細資料:

確診患者居家隔離注意事項

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RX藥房配用退燒藥

兒童必理痛退燒藥亦被家長搶購一空，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明藥劑師表示，市民可前往有「RX」標誌的藥房，即有專業藥劑師當值的藥房，購買含布洛芬（Ibuprofen）成分的藥物用作退燒。除了退燒和止痛的作用外，布洛芬更有消炎的作用。崔俊明補充，布洛芬（Ibuprofen）是非類固醇消炎止痛藥，但並不適合所有人，有可能引起一些副作用，不建議患有嚴重哮喘、心血管疾病、消化系統疾病人士服用。

喉痛初期用漱口水

喉嚨痛是比較多途徑處理的，崔俊明指在喉痛初期，使用含火酒或消毒成分的漱口水效果便很足夠，這也不是甚麼處方藥物，常見超市有售的「李斯德林」便是其中一個例子。喉糖方面可以選擇含檸檬、蜜糖成分的去滋潤喉嚨，但謹記由於蜜糖可能引致嬰兒過敏，因此含有蜜糖成分的喉糖不適宜用在一歲或以下小童。

最後崔俊明提醒市民，去「RX」標誌的藥房購買藥物時，一定要咨詢當值藥劑師意見，搞清楚服用的劑量和詳情，即使店內售貨員已聲稱可解答你的問題，亦不應盡信。

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