無懼感染為確診兒童面診　沈澤安醫生獲封仁醫：背後團隊缺一不可

第五疫情下數以萬計小童染疫，不少家長眼見小朋友出現高燒、咳嗽及呼吸急速等病徵，難免憂心忡忡，惟公立醫院不勝負荷，不少私家診所又不接收確診病人，令家長更覺無助。有港媽日前發現兒子突然發高燒，加上有小便困難，於是向家庭醫生求助，不過對方不接收確診病人，她百般無助下幸遇上「仁醫」，對方不單願意面診，還耐心解釋病況，令媽媽大讚他「有醫德」、「好有救人嘅熱誠」。



有港媽日前在「肺炎媽媽自救寶寶區」發文，指家中的3歲半仔仔高燒不退，又出現呼吸異常，有感他2歲時曾因嘶吼症留院，為免其情況惡化，只好致電到港怡醫院預約。沒想到很快已獲安排診治，而沈澤安醫生亦很細心地檢查及面診，還耐心地教她應該如何照顧兒子，令她倍覺安心，形容「睇完佢我成個人安心晒，呢個醫生好有醫德」。

港媽受訪時表示，她兒子於3月3日晚上發高燒40.3度，進行快測時亦有兩條線顯示確診，她只好以肛門塞劑為兒子退燒，不過情況短暫好轉後又再惡化，囝囝翌日更因難以小便而爆喊，又出現呼吸不順的情況，「佢話唞氣好辛苦，有趴喺度瞓，唞大氣」，加上本來的家庭醫生又不接收確診兒童，令她徬徨無助，只好上網搜尋有哪些兒科醫生可以求診，隨後在沈醫生的facebook專頁得知對方可能會為確診兒童診症，便致電港怡醫院預約。

她形容，當日早上9時許預約，下午12點半已獲安排面診，「第一感覺，我未入到去睇醫生，我見到佢好緊張安排每一位病人嘅次序，我已經感覺到佢好有救人嘅熱誠」，而沈醫生在過程中很仔細了解仔仔在過去兩天的病情，又懂得安撫好仔仔的情緒，耐心地向她解釋囝囝現時的情況、此病毒有可能引起的情況，以及家長應該注意的事項，令她覺得很安心，「感覺沈醫生有特別花時間了解這病毒會發生的情況，好有臨床經驗」。而群組亦有其他媽媽有同樣經驗，大讚沈醫生診症細心有耐性。

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「仁醫」功勞全歸團隊 沈澤安：他們的支持好重要

對於獲得不少家長稱讚是「仁醫」及「有醫德」，港怡醫院兒科專科醫生沈澤安則謙稱只是做回份內事，又指這是背後整個團隊的功勞，當中包括院方高層、急症室及兒科的醫護團隊、藥劑師團隊、工程部同事，以及清理姐姐，「港怡醫院最初的設計沒有預計過要治理如此高度傳染的疾病，所以院方有勇氣接收病人，也要多花一筆金錢添置有關器材，我很感謝這班團隊，他們的支持很重要。如果沒有這個地方和團隊，也沒有資源去應付這種情況，團隊中缺少任何一個人都很難成事，所以這不是我個人的事，背後有一班人的幫助。」

（photoAC圖片）

第五波疫情大規模爆發，2月初有大批家長抱著生病子女連夜在急症室門外候診，沈醫生坦言那個情境令他很不開心也很心痛，加上團隊中有不少同事同樣為人父母，只想「做到就做」，於是提出接收確診兒童，「我們希望能力範圍內做點事情，可以幫到社會，大家都知道有感染風險，我們也有同事因此而確診，但都想做些我們能力範圍內可以做的事。」為了保障醫護團隊及病人，急症室內有負壓病房，而普通診症區也放有多部消毒儀器及空氣清新機，亦有劃分多個區域，將無確診、確診或懷疑確診的病人完全分開，期望在安全情況下幫助病人。

三孩之父犧牲親子時光

每日到醫院求診的病人不斷增加，沈醫生的工作時間自然不斷延長，身為三兒之父的他自言，全靠家中有賢內助的支持，照顧好兒子的起居及學業，他才可爭取多一點休息時間。他又指，疫症當前還是救治病人要緊，期望得到兒子的體諒，「大仔應該明白我現時做的事，細仔只有2歲就應該不知，只知整天都不見爸爸。反而我會不開心，因為少了時間陪他們，小朋友大得很快。」

港怡醫院兒科專科醫生沈澤安（港怡醫院提供）

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給家長的5點建議

對於要照顧確診兒童的家長，沈醫生亦分享幾點建議。他指出，家長勿害怕孩子發高燒，最重要是鎮定，因為兒童發燒溫度的高低並不反映病況的嚴重性，反而出現嘔吐、無法進食、小便量少等異常問題才需要擔心。如果孩子發高燒的話，家長可以讓他吃退燒藥，或以濕毛巾抹身、洗澡或貼退熱貼，多喝水，孩子退燒後就可減慢心跳及呼吸頻率。

他亦不建議家長為小朋友用家用血氧機做檢查，因為年幼兒童容易因生病不適而「郁身郁勢」，若小朋友激動嚎哭、手腳亂舞，也容易影響血氧機的讀數，這樣或令家長更加擔心，更加手忙腳亂，「所以小朋友年紀愈細，我愈不鼓勵家長用血氧機」。

沈醫生建議，家長不妨為確診小朋友多吸收維他命D，因為外國有研究發現重症病人大多缺乏維他命D，加上現時本港停課，小朋友缺少外出曬太陽的機會，就更很容易缺乏維他命D，「吸收維他命D未必對治病有很大幫助，但至少可讓小朋友補充他現時缺乏的營養，亦希望增強他們的骨骼」。

沈醫生亦提醒家長要多留意正確資訊，「之前可能有人提過含有布洛芬的退燒藥會對病情有害，但這是不對的，因為我們應該盡可能幫助發燒中的小朋友退燒，這樣就可減慢其新陳代謝，讓其呼吸及心跳回到正常頻率，減少出現脫水的機會，讓他可以舒服點。」

另外，有見近日出現不少抗疫中成藥，他建議家長為子女服用連花清瘟膠囊前，應先向中醫師了解，因為許多小朋友的體質都不宜服用。

⚠️⚠️即睇照顧確診兒童注意事項

