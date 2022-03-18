兩子先後確診家中面臨缺糧　港媽獲街坊一呼百應送糧：我係好幸運

第五波疫情嚴峻，不少市民確診後需要居家隔離，不過突如其來「中招」，難免來不及購買足夠藥物及食材應付隔離期所需，日前有港媽在FB群組「你食在元朗。我卻在大牌檔」分享，指兩名兒子在短短幾日內先後確診，家中雖然早有食糧儲備，但也漸漸不足以應付所需，幸有一班「媽媽級」街坊仗義相助，不單送上凍肉、水果、喉糖、藥物、營養品，還替她搜集各種有關藥物及求診的有用資訊，令她大嘆「雪櫃裡裝的是滿滿的愛」。



港媽Tracy受訪時分享，8歲大仔於3月12日首先確診，4日後連1歲多的細仔也受感染，更在半夜發高燒至40.5度，令她非常擔心，加上家中儲備的食糧逐漸見底，只好在通訊軟件的群組中向街坊「求救」。她表示，這班街坊都是在FB群組中認識，不時會分享生活事，熟稔後也互相交換電話及建立群組，方便交流，「其中一位媽媽的表姐是藥劑師，她很有耐心教我，提醒我看清楚成份；其他媽媽教我除了給囝囝吃退燒藥外，也可用物理降溫，所以我一天內幫小朋友浸浴4至5次，又不停用暖毛巾替他抹身。因為細仔年紀小，加上他有肚瀉，擔心會脫水，她們又提醒我一定要幫小朋友補水。」

Tracy表示，這班媽媽中有好幾位已是新冠肺炎康復者，她們以過來人身份跟她分享有關病徵的資料，又教她如何照顧兒子，令她安心不少，「她們已經預告了很多不同的情況我知，所以當囝囝病徵出現時我也大約知道如何處理，多得她們每個人的分享，積少成多，就是一本好好用的參考書。」

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這班媽媽街坊除了積極提供各種有用資訊，還身體力行，在這段期間向Tracy送上凍肉、蔬菜、水果、喉糖、電解質補充飲料、退燒藥、營養品等物資，令她大為感動：「其實香港人好有愛，大家知道有街坊需要幫手，都二話不說伸出援手，所以我覺得自己好幸運。」她續指，這班媽媽街坊中，有些人只有數面之緣，「交收過數次物品，都算是萍水相逢，但短短幾日已有6、7個媽咪幫手，我是好感恩的」。

在眾多街坊的仗義幫助下，Tracy兩名兒子的情況已大有好轉，細仔亦已退燒，估計好快會康復過來。她又祝願街坊及港人都身體健康：「祝大家都身體健康，港人自救，香港人加油！到你地需要我個日，我都一定會出現。」

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