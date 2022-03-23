全體教職員及9成學生打2針可全日面授　小學校長：短期內難以達到

教育局局長楊潤雄今日（23日）宣布，復課後若學校達到兩大條件，即可恢復全日面授，包括所有直接僱用的教職員必須完成接種第二劑疫苗以及打齊兩針學生佔全校學生九成。有小學校長直言教職員部分相信不難做到，同學方面短期內則難以達到，而且即使有九成同學打齊兩針亦不代表會馬上回復全日制，校方亦要考慮午膳安排及屆時疫情嚴重性。



意向調查只有約五成家長願意為小朋友安排接種

天主教領島學校在2月22日政府宣布全港中、小學「提早放暑假」後，便發出全校通告咨詢家長及同學的接種意向。校長李安迪表示，當時收回來的數據只有約五成家長願意為小朋友安排接種，當中更多是傾向接種科興疫苗。而天主教領島學校在3月12日亦安排了外展疫苗接種服務，當天有部分已預約的同學未有出席，皆因已自行完成接種，因此近期會再做多次意向調查，但相信距離九成接種仍相當遙遠。

🔼🔼🔼相關文章👉🏻👉🏻👉🏻幼稚園最快4.19恢復面授預計半日上課 有校長憂教師染疫人手不足👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

▼疫苗外展隊在去年7月2日為元朗區四間中小學的師生及家長接種▼



+ 4

將軍澳循道衛理小學同樣在2月底進行了一次學生疫苗接種調查，當時超過7成家長表示會安排小朋友接種疫苗。校長林德育認為：「 9成接種率有一定的難度，以中學的進度來看，在1月份開始網課前，能達到7成接種率的學校也不太多。現在要到9成，對小學來說有一定的難度，如以5月初為界線的話，相信我自己的學校應該未能達到9成的接種率。」將軍澳循道衛理小學將會在4月開課前再進行一次意向調查，了解學生接種疫苗的情況。

回歸全日制風險或大於利益

將軍澳循道衛理小學校長林德育認為，即使學校達成回復全日面授條件，屆時學校會先看疫情狀況以及專家們的意見，學校還要考慮學生午膳的安排，因為學生脫口罩午膳是一個比較高危的活動，互相感染的機會較大，對小學生來說更加危險。學校會基於以上的因素再考慮學校會否向教育局申請有關全日復課的安排。

半日面授並不影響學習進度

天主教領島學校校長李安迪亦持同樣看法，直言要考慮午膳及疫情風險，畢竟脫下口罩和聚集，會否造成新一波「停課潮」是學校最擔心的。而回復全日制，其實都只是多出一個多小時，他補充：「同學一點午膳，最少都要一個鐘，然後三點左右就放學，其實多出嘅時間唔多。而全日制本身意義就係，上午進行教學，下午進行與多元智能相關活動，因此無論是否回復全日制，對同學學習進度是沒有影響的。」

教育局未有具體指引

教育局早前表示，考慮容許學生接種率較高學校有較多彈性安排學生學習活動，但李安迪校長直言未收到「指引」，暫未知具體情況，如接種率若未達到某水平則不能進行何類活動。而想在下午在校進行活動，即回復全日面授，教育局目前考慮最細的單位也是「級」而非「班」，因此不能組成一「班」已打兩針的同學下午在校活動。

🔼🔼🔼相關文章👉🏻👉🏻👉🏻復課｜全校教職員及9成學生打齊2針 可恢復全日面授課及課外活動👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼