小學最快4.19恢復面授課堂　校長料復課或有家長替學童請假不回校

行政長官林鄭月娥早前因應第五波疫情，要求全港學校提早放暑假直至復活節假期，她今日（21日）公布，全港學校可在原定的復活節假期後，即最快4月19日恢復面授課堂。而小學、國際學校及幼稚園將率先復課，中學則要待DSE考完核心科目後才復課。



暫未見到學童不接種之影響

將軍澳循道衛理小學林德育表示，學校預計會維持半日面授的安排，除非教育局有其他的安排，否則應該會維持現況。至於未接種的同學回校後會否受到限制，他指：「 由於教育局未有進一步詳細安排的發佈，以現在的情況來看，學生接種疫苗的數字越來越高，對疫情的傳播建立了屏障，保護了校內的師生、教職員，對展開不同的課外活動有一定的基礎，我暫時看不到未接種的同學於復課後會有什麼特別的影響。」

（資料圖片）

家長若未接種 復課後接送或會受限

不過，在現行措施下，「疫苗通行證」涵蓋學校的教職員及訪客，但不會包括學生，因此復課後，家長在接送方面、或者校車服務提供者需要符合疫苗通行證的接種要求。林校長認為可能出現的情況是，家長若未能符合疫苗通行證的接種要求，會未能進入校園接學生放學。但相信這未必是最終情況，在這方面會否有豁免安排，教育局現在還沒有資訊。

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復課預計家長反應兩極

三水同鄉會禤景榮學校校長李小寶認為，在目前疫情嚴峻的情況下復課，難免會造成以健康優先和以更好學習環境為優先的家長抱不同意見：「其實抗疫已經接近兩年，部份家長對網課學習效能甚感憂慮，但另一方面在第五波疫情下，感染數字亦處於高水平及多名幼童逝世，因此預計家長反應都是兩極化。現在的情況進退兩難，如果最終決定了恢復面授課，希望大家包容體諒，學校將安排做得更妥善讓家長放心。」

而復課另一難題是教職員的健康，李校長憂慮若學校出現較多老師確診，人手上的調配安排；也要考慮照顧一些仍然以健康為重，復課後選擇替學童請假暫不回校的學生，屆時如何提供協助。