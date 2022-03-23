復課｜全校教職員及9成學生打齊2針　可恢復全日面授課及課外活動

因應第五波疫情嚴峻，全港學校提早於3、 4月放暑假。特首林鄭月娥在周一（21日）記者會上表示，幼稚園可最快在4月19日恢復面授。今日（23日）教育局局長楊潤雄在記者會上公布，若個別學校達到指定的疫苗條件，可全日面授課堂。



全港學生將有序分階段復課，幼稚園及小學最早於4月19日復課，以半日課為先，學生恢復上課後，疫苗通行證適用於校內教職員及訪客，進入學校必需打齊兩針，並將會研究第三針實施時間。

教育局局長楊潤雄指，所有校內直接僱用的僱員必需完成第二針，健康原因可獲豁免。若個別學校有9成學生已打2針，可恢復全日面授課及活動；若個別學校未達標，但個別班級達標，該班級的9成學生已打2針，則允許該級別學生恢復全日面授及活動；另外個別學生符合疫苗要求已打2針，可於另一個半天安排非學術性活動，如音樂及體育堂。

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特首林鄭月娥表示，因應學校環境，學生聚集、接觸及互動機會較多，呼籲家長盡快安排子女打針，除了可以保護子女外，亦保護一齊活動、一齊上課的學童，若學校整體接種率高，復課後可恢復全日制，令學生能參與更多課外活動及體育活動。

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