濕疹｜春夏交替易發作　中醫推介1款外敷中藥及1款兒童食療舒緩

濕疹是香港的常見病，此症不但影響影響外觀，又容易復發，困擾著很多大人小朋友。不同濕疹患者在不同季節中表現都不一樣，部分患者會因為冬天較為乾燥，皮膚水份流失較多導致濕疹發作。 部分患者會因為春夏之間潮濕，汗出較多而導致濕疹發作。 註冊中醫師關証顥推介1款外用中藥及1個適合小朋友的食療，舒緩慢性濕疹。



濕疹有很多成因，與患者的過敏性體質以及與外在過敏原接觸誘發免疫都有關係。 而中醫認為濕疹是因本身有過敏體質，再加上風邪，熱邪，濕邪侵襲肌表所導致，除此之外，患者往往都會有脾虛，陰虛，血瘀等體質特點，需要就患者個人情況綜合調理。

疫情習慣加劇濕疹

關醫師表示，暫時未觀察到大部分患者在染疫後或康復後出現濕疹加重的情況。 但有留意到部分患者會因為打疫苗後濕疹發作或加重，亦有患者因為疫情期間需要經常洗手，或者經常佩戴口罩等讓手部或面部皮膚的濕疹加重。

太勤洗手亦有影響。

中醫對濕疹的治療方法

濕疹病因複雜，既可以出現在全身多個地方，又有急性發作、慢性濕疹的分別，每個情況都有不同的治療方法。

不同階段的濕疹：



急性濕疹：自覺灼熱及劇烈瘙癢，皮損開始為瀰漫性潮紅，有大小不等的丘疹、小水泡出現，常因過度抓癢導致破皮，讓病況更嚴重。

亞急性濕疹：介於急性濕疹與慢性濕疹之間的階段，皮疹以丘疹、結痂、麟屑為主，最明顯可以看到「脫屑」現象。

慢性濕疹：因急性、亞急性反復發作，出現慢性炎症，導致皮膚增生、變厚。

關醫師提及，國醫大師禤國維教授在嶺南地區行醫多年，就廣東人濕重，脾虛，陰血不足，血瘀的特點總結出針對嶺南地區體質的濕疹經驗方皮膚解毒湯，作為基本方，根據體質加減使用，於香港人的濕疹中運用亦有良好效果。 藥方包含烏梅，莪術，土茯苓，紫草，紫蘇葉，防風，徐長卿，甘草等中藥。

外用中藥

除了針對體質內服中藥外，中藥外用都可以幫助濕疹患者改善症狀，在此推薦一個比較簡單的中藥溻漬方。

黃柏甘草溻漬方



材料： 黃柏、生甘草、地膚子各20克

製法：將材料加入6碗水，中火煮45分鐘。完成後待藥液溫度降至低於30°，用4-8層紗布蘸藥液，擰至半乾貼敷患處，每日2次，每次15分鐘即可。每劑藥可翻煎一次連續浸2天。

中醫推介小童有一款食療可舒緩。

兒童濕疹食療

大多數兒童的濕疹從出生後2個月開始發病，蔓延到兒童時期，約70%的兒童濕疹到青春期會改善。 在中醫傳統書籍中便有「奶癬」的記載，對應西醫的嬰兒濕疹，皮損多發自顏面以及四肢肘窩腘窩。 中醫認為本病與「風，濕，毒」有關，嬰兒期以風邪為主，皮損可發生在身體各處，頭面四肢為主，顏色潮紅，伴有少量滲出，治療上需要消風清熱，利濕解毒，用消風散加減治療。 兒童期以濕毒為主，皮疹多發於頸背，四肢內側，皮損見紅皰，滲出較多。治療適宜清利濕熱，涼血解毒，用萆薢滲濕湯加減治療。

濕疹食療：祛濕健脾粥



材料：土茯苓15克，生薏米15克，山藥10克，紫蘇葉10克，粳米20克。

製作方法：以上諸藥及粳米洗淨後，用文火煲煮1小時，紫蘇葉最後5分鐘下。

功效：健脾除濕解毒。

適合：急慢性濕疹，成人兒童均可

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