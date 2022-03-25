新冠康復者或現長新冠後遺症　中醫推介5個復原調理湯水潤肺化痰

撰文：許珞珩
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本港第五波疫情至今累計超過107萬人確診，有不少患者康復後進行檢測，結果呈陰性，但仍然出現咳嗽不止、喉嚨乾、有痰咳不出、腹瀉等症狀，註冊中醫梁慧儀是Omicron後遺症，也是「長新冠」，除了戒口外，也可以製作5個自救湯水，把握時機補氣潤肺化痰。

根據世界衛生組織公布指出，新冠後遺症的臨牀定義，是通常發生在已確診人士身上，通常在染疫後3個月內出現、持續至少2個月，常見的「長新冠症狀」包括疲勞、呼吸急促和認知功能障礙，令日常生活受影響。世衛在報告中稱，大約10-20%的急性新冠感染患者在感染後會有數周至數月的殘留症狀。但由臨牀定義可能是暫時性，需根據新數據不斷出現而有偏差。

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註冊中醫梁慧儀指出，很多新冠康病人都逐漸變成康復者，但依然出現不適症狀，Omicron 康復者身體仍然感覺各種各樣的不適，身體方面最常見包括咳嗽不止，喉嚨乾栝，感覺到有痰但咳不出，喉嚨不適，未至於痛，但總覺癢癢的，失去嗅覺，脾胃方面包括腹瀉，這常見於本來就脾胃較差的人士。」

多休息加食療調理

除了身體不適外，原來新冠康病人康復後心理健康亦有不少問題，「包括抑鬱、過分焦慮和難以清晰思考，新非官方名字為腦霧。所以今次希望大家應先了解自己屬哪種不適，並如何在湯水及食療方面調理康復期。」

對於Omicron後遺症的調理方法，梁慧儀中醫建議大家可以食療調理，「可以多飲以下3款簡單清潤的飲品，羅漢果茶、竹蔗茅根馬蹄水、檸檬陳皮川貝水。除咗以上食療調理，日常要注重休息、多飲水亦有助身體恢復，如果情況持續未見好轉就要搵醫師診治。」

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註冊中醫梁慧儀@仁美專科中醫診所(受訪者提供照片)

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以上資料只供參考，有任何疾病或健康問題，請向醫生查詢。

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