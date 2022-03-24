孕婦確診宜按指示服藥留意胎動　婦科醫生：康復後母體有抗體予BB

撰文：王淑君
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第五波疫情持續，多人受到感染。不少孕婦和新手媽媽都不幸「中招」，由於胎兒和嬰兒都十分脆弱，故令她們特別緊張。婦科醫生梁巧儀分享孕婦和新手媽媽中招後的處理方法，指抗體會經母體傳給胎兒，不過會慢慢消失，未知能維持多少時間。

孕媽媽得知染疫後，需要留意自己的身體狀況。

孕婦和新手媽媽不幸受感染新冠病毒，難免緊張，惟恐傳給脆弱的胎兒和嬰兒。婦科醫生梁巧儀近日接收到康復了的孕媽媽前來產檢也感到高興，她提醒孕婦染疫後亦要保持冷靜，除了進行申報和留在家中之外，還需留意身體的狀況：

每天至少2次量度體溫、血壓，留意水腫

留意胎動及入院警號 （胎動減少或停止、陰道出血、呼吸困難、胸口或腹部疼痛、暈眩或抽搐、非常疲倦、虛弱或持續不能飲食、持續高燒不退 ）

多喝水，多休息，補充維他命C；按醫生指示服藥

完成檢疫後快速測試陰性後日等返婦科醫生做產檢

梁醫生又指，孕婦是可以服用撲熱息痛，與一般成人的服用量一致，一日最多8粒500克的撲熱息痛。不過，坊間的感冒藥涉及複合配方，孕婦自行服用或會吸取過量，又或者配方之中有不適合孕婦服用的成分。因此，建議孕媽媽應向醫生求診，並按指示服藥。

母體會傳抗體予BB

媽媽們都擔心染疫會影響BB，梁醫生表示婦女懷孕期間如果感染新冠肺炎病毒，康復後抗體會傳予胎兒；不過抗體會慢慢消失，可以維持多久仍有待研究。抗體可經由胎盤或母乳傳給胎兒。

目前有限的研究並沒有足夠科學證據顯示病毒會經由母乳傳播，所以建議媽媽（即使確診未完全康復）可以繼續餵哺母乳；如果選擇直接餵哺，要先佩戴外科口罩，保持雙手清潔。若因為身體不適還要母嬰分離，可考慮擠出母乳，由他人代餵。

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