棉被清潔｜大力拍打蟲屍會亂飛　4個清洗建議　晾曬最好在這時段

這幾天的鋒面來襲，讓人感受到冬天已經漸漸來到，是時候找個好天氣將收在儲藏室裡的厚被子拿出來曬了！只是放了這麼久沒用的被子，或多或少有塵蟎孳生，如果還是像日本動畫戴著口罩大力拍打被子，以為因此就能將棉被清乾淨可就大錯特錯了！



棉被清潔有法，睡覺時自然更覺和暖舒適（按圖了解）：

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先將被子放在陰暗處

因為塵蟎習慣在陰暗的環境中活動，所以建議在曬被子前，先把窗簾關上讓房間處於陰暗的狀態約兩小時，等待塵璊爬到被子表層後再用除塵蟎機或吸塵器吸光，或是趕緊拿到外頭曝曬。

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不要再大力拍被子

印象裏長輩曬被子時，總會拿着像棍子或者拍子的東西狂拍狂打，然後在太陽下飛出漫天的粉塵，以為這樣就真的把棉被裡的塵蟎全打出來了，但這樣可就錯了！不僅可能會把棉被的纖維斷裂，讓內部結塊，四散的塵蟎屍體也可能再次附著，或者被打到更深層裡面去。最好的辦法是曬完太陽後，輕輕抖動被子，或者拿刷子、棍子在被子表層刷過、用吸塵器、除塵蟎機吸，就能將塵蟎屍體清乾淨囉！

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最好曬被子的時間為早上10點到下午3點

清晨和黃昏的空氣中濕度較高溫度也較低，無法有效將塵蟎殺死，反而讓被子沾染濕氣更容易發霉，最好的曬被時間是早上10點到下午3點太陽正大的時候，殺死塵蟎的效果最好。另外也不要曬超過兩小時，以免造成棉被纖維損壞。

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無法曬太陽就用烘乾機、除濕機

有些人的居住處不便於曬被子，或者上班時間無法配合，這時候拿去洗衣店的烘乾機也是很棒的選擇。將溫度設定在50-60度，也能達到殺掉塵蟎的效果，再用除塵蟎機或吸塵器將塵蟎屍體、蟲卵和糞便吸除。另外，讓房間保持乾燥，也能降低塵蟎滋生的機會哦！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】