家居滅蟲｜留意屋企有冇呢啲黑點　四種黑點非污垢而係老鼠曱甴屎

若然家中出現蛇蟲鼠蟻，影響衛生之餘又會損害傢俬，不過，家長可以透過一些蛛絲馬跡看出端倪，而「屎」便是最直接的證據。如曱甴屎若不認真觀察，很容易便當成普通污垢處理，錯過了及時預防的機會。



曱甴屎

觀林蟲害控制負責人鄭國鏗表示，一般家庭會出現的曱甴屎遠觀只會是一點點黑色的物體，要放大看才會發現其表面會有一條條凌線。家長可留意一下微波通風口、廚櫃及廁所櫃的角落，這些是曱甴屎常出現的黑點。

簷蛇屎

網絡截圖

簷蛇的糞便會較曱甴屎大粒，黑黑的一點會附帶一部分淡黃色或白色的部分，由於簷蛇的糞便具黏性，加上簷蛇的活動範圍多是涉及牆壁位置，因此多數出現在牆壁及牆壁的高處。

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白蟻屎

以乾木為食的白蟻，其糞便會和木材殘渣混在一起，不仔細看的話只是一堆濕的木屑碎。

老鼠屎

以上圖網民分享的圖片為例，鄭國鏗判斷很大機會是老鼠屎，而且照圖片比例來看，相信是體型比較大的老鼠。鄭國鏗指：「若住處是低樓層，或外圍有水管可以爬，一些有花園平台的洋樓也是老鼠會入侵的常見住宅類型。這類住宅的家長建議安裝『實淨』的窗網，附近有水渠的住處入夜也要關門及鐵閘，避免老鼠進家覓食。老鼠昆群居動物，若然有兩、三隻入屋，便很麻煩。」

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