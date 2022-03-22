滅蟲｜衣魚、臭屁蟲於春天出沒　專家：呢種蟲用手觸碰會灼傷皮膚

近日天氣開始轉熱，不少家長也重新把短袖衣服拿出來，部分家長更會發現衣服可能有莫名的破洞！其實這都是一些家居常見昆蟲所造成的，在既溫暖又潮濕的氣候下，更助長了這些家居昆蟲的活躍，以下4種昆蟲常於春天出沒，家長一定要學懂應對方法。



卜泥

卜泥有很多別名，如書蝨、牆虱、書蟲等等

卜泥是眾多家居昆蟲中，影響較小的一種，香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，卜泥主要以真菌、霉菌為食物，因此會出現在容易滋生霉菌的地方，例如牆角、紙皮、書本，由於卜泥只針對霉菌，因此不會有破壞性，屬滋擾性昆蟲。

要對付卜泥要做好環境控制，每當天氣潮濕時使用抽濕機。也可用風筒（熱風）吹向容易出現霉菌的「黑點」，如牆角、書櫃角，也十分有效。

🔼🔼🔼相關文章👉🏻👉🏻👉🏻家居滅蟲｜留意屋企有冇呢啲黑點 四種黑點非污垢而係老鼠曱甴屎👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

衣魚

+ 2

衣魚偏好黑暗的環境，因此最常出沒的地方包括：衣櫃、紙箱、報紙、雪櫃底等地方，由於衣魚只會在夜間行動，不少家長也難以察覺它們的存在。如果你發現衣物出現莫名的缺口，而孔洞是不規則的形狀，孔洞附近有黑色痕跡，很大機會便是衣魚所為。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，要處理衣魚問題，環境防治是最重要。針對衣魚喜歡的陰暗、潮濕位置，例如鞋櫃、衣櫃，安裝暖管。若然安裝暖管較困難的話，可以用最傳統的方法，放樟腦丸即可，只要保持環境乾爽便可以。

荔枝蝽象（臭屁蟲）和紅蝽

+ 7

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源直言春夏是荔枝蝽象（俗稱臭屁蟲）的繁殖旺季，當遇上牠們，只需輕輕撥走，不宜拍打。若看見蟲卵，也不宜用手觸碰，因破爛後亦會釋出刺激性液體，灼傷皮膚。

+ 2

大家還記得上一年，到處都可以看見紅蝽的瘋狂日子嗎？香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源指，現在社區講求環保，不少新屋苑都會有更多綠化空間，因此更有利植物性昆蟲繁殖，例如：紅火蟻、飛蟻以及紅蝽。

一般情況下，成年人和小朋友看見紅蝽，只要不驚動它，其實不會主動攻擊。但有時小朋友看見紅蝽的鮮艷顏色，難免好奇，因此家長可教育小朋友不要用身體任何地方接觸紅蝽的屍體、排泄物、蟲卵，因為都會機會引起過敏。紅蝽和荔枝椿象（臭屁蟲）一樣，會釋出刺激液體，因此看見不要直接拍死它，如果覺得紅蝽滋擾到你，最好做法是用足夠長度的物件「撥走」它即可。

床蝨

註冊中醫師李國手建議，在蝨子出沒和有機會出沒的地方，放置沙薑即可有效驅趕蝨子。他指出小朋友體溫較高，所以特別容易成為蝨咬的目標。如果長期沒有太陽照射入屋，亦更易令家中滋生木蝨、跳蝨，常見於床褥、書籍、紙張等地方，需要到端午節過後蝨子才會相對減少，但只要在家中擺放沙姜，便可驅趕蝨子。

+ 2

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源指政府政府滅鼠「做門面功夫多」。（資料圖片）

🔼🔼🔼🔼有人竟然想喺屋企養四腳嚟驅蟲？👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻蛇家中多曱甴、蚊出沒 家長領養四腳蛇回家滅蟲真係得？專家咁講…👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼