迪士尼官方網店開張　小朋友必買精選　逾400件人氣精品、口罩

第五波疫情持續，主題樂園仍然保持關閉，一眾粉絲只能望門興嘆。香港迪士尼樂園早前宣布網店開張，提供逾400件人氣精品可貨選購，包括最新在Disney+上映的電影精品，還有人氣角色Duffy的口罩和毛公仔等等，滿額還可以免費送貨，會員更享有折扣優惠！粉絲在疫情期間，雖然未能親到樂園感受奇妙旅程，也能購入精品一解憂愁。



香港迪士尼樂園日前宣布網上商店開張，能讓粉絲安在家中感受魔法直送到家，特意在樂園關閉期間提供本地送貨服務，商品也會每周更新，不斷為粉絲帶來驚喜！商品超過400件，種類包括主題商品、家庭用品、廚具、書桌文具等，一應俱全。只要購買滿$800（淨交易額），即享免費送貨；$800以下加$50亦可直送家中。現時，只要在網店買滿$1000或以上，可獲贈$150以上指定免費禮物。「奇妙處處通」會員折扣也適用於大部分正價商品，只需在結帳時登入會員帳號即享優惠！

必買推介

在3月11日，迪士尼與彼思在Disney+推出全新爆笑電視《熊抱青春記》（Turning Red）。故事講述一位剛踏入青春期的13歲少女李美蓮（Mei Lee）不但要面對成長中的身體、性情、人際關係的急劇變化，她還會因為激動而一秒變成一隻超巨型小熊貓！

絕不能錯過小熊貓造型的背包、棒球帽、首飾、抱枕、毛氈和毛公仔等精品，還有主題頭箍、T恤和襪子等，可以襯出一身可愛小熊貓造型！

全新電影《熊抱青春記》主題精品。

另外，當然少不了人氣角色米奇和朋友、Duffy和朋友等樂園精品，因春天而推出的櫻花季精品和春日主題商品，都是粉絲必買系列！而3月的國際婦女節也推出了主題商品，包括襟章、NuiMOs服飾等，表揚女性的獨立自主、自信、美麗和積極求變的特質。