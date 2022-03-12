一田百貨春日BB用品展　線上線下同步發售　部分貨品低至3折

每年春天，一田百貨都會舉行春日BB用品展，今年亦不例外。即日起至3月17日，一田百貨帶來《一田百貨春日BB用品展》，線上線下同步發售，爸爸媽媽一定不要錯過！



即日起至3月17日，一田百貨帶來《一田百貨春日BB用品展》，線上線下同步發售。除一田百貨沙田、大埔及荃灣店同時舉行，更設元朗及將軍澳特別展銷場，齊集各式各樣BB衣、食、住、行用品外，更特意挑選BB成長階段的五感學習用品，一起陪伴小朋友一起學習，踏上BB五感成長之旅！按圖即睇精選必買商品：

+ 52

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻木村都買呢幾樣嘢！即睇：木村拓哉首次行$12店超驚訝 購買多款人氣商品 呢款蛋盒有咩用👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

購物登記成為YATA-Fans 會員，購買精選貨品更享額外折扣，BB展期間購買任何嬰兒用品/食品更可升級成為BB會會員。

BB展期間購買任何嬰兒用品/食品更可升級成為BB會會員。

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻好實用，粉絲一定要換呀！即睇：便利店推Sanrio環保餐具 超實用 疫情下教小朋友自備餐具👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻