疫情下有機構推「抗疫資助」　補習社興趣班可獲多達3萬元資助

受到疫情影響，不少校外教育如興趣班、補習社都面臨經營困難，香港校外教育及培訓專業協會(培協)聯合社會各界推行「校外教育及培訓業資助及支援計劃 (第一期)」，向興趣班、補習社等有需要的中心提供高達港幣 30,000 元的一筆過現金資助。



香港校外教育及培訓專業協會(培協)聯合社會各界推行「校外教育及培訓業資助及支援計劃 (第一期)」，向興趣班、補習社等有需要的中心提供「紓困現金資助」、「業務拓展資助」及「線上教學培訓」三種支援計劃，協助教育中心渡過難關。「紓困現金資助」及「業務拓展資助」均由 D&P Education Kingdom Limited 提供，「紓困現金資助」旨在為教培界同業解燃眉之急，完成簡單手續即可獲一筆過現金資 助，金額由港幣 2,000 元起，可高達港幣 30,000 元。

香港校外教育及培訓專業協會聯合社會各界推行「校外教育及培訓業資助及支援計劃 (第一期)」，向興趣班、補習社等有需要的中心提供高達港幣 30,000 元的一筆過現金資助。（香港校外教育及培訓專業協會圖片）

而「線上教學培訓」由學者和專家主持，學者來自香港教育大學，包括鄧希恒博士、陸佳芳博士、李玟霖博士、李子樂博士、容煒灝博士、陳君君博士；亦有來自 Microsoft、陳易希創科公司開發之智能管理平台 Classeek、線上競賽平台 Fun Fun Arena 等專家，以協助興趣班、補習社等有需要的中心於暫停面授課堂期間，提升實力，加強與學生家長的互助關懷。其中，「智能管理平台」 Classeek 更提供 3 個月試用名額予部分聽眾，提升營運效率。計劃現已接受申請，4 月 4 日截止。

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