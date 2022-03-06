提早放暑假｜媽媽必買自學STEAM教材　訓練動大小手肌、邏輯思維

疫情下小朋友需要每日留在家中，更於下周（3月7日）起開始提早放暑假。小朋友留在家中無所事事，家長可以購買各種互動自教STEAM教材，讓小朋友在家中都可以訓練創意、思考能力、邏輯推演及解難能力，以下幾款教材更加可以送貨上門。



Tinkere @Pinkoi

設計商品購物網站Pinkoi 就有兩間專賣 STEM 玩具的設計館。Tinkere 為 3 -12 歲兒童推出創意好玩的 STEM 教材，各式各樣的科學DIY只需要小朋友的基本動手能力和邏輯思維，讓孩子一步步跟隨指導獨立完成項目製作，並從實驗中探索學習及培養創作自信心和好奇心。購買Tinkere 產品可享順豐速遞免運費送上門。

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Halftoys @Pinkoi

另一間專賣 STEM 玩具的設計館Halftoys 的海洋和動物系列適合 3 歲以上，以繽紛可愛的動物造型搭配創新及簡易的組裝玩法，家長配合故事書講解，讓小孩於遊戲同時可以學習基本骨骼結構及解剖學知識。購買Halftoys產品可享順豐速遞免運費送上門。

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OSMO ＠HKTVmall

而HKTVmall 亦有STEM專區，Osmo 有各種學習套裝，例如通過4種不同的遊戲方式進行動手學習和數碼娛樂的小天才學習套裝（Little Genius Starter Kit）、Osmo 偵探社遊戲(Detective Agency)、神奇魔法數學工作坊 等等，通過卡牌和應用程式學習到批判性思維、地理、歷史、數學等等。HKTVmall普通會員買滿$500可享免運費送貨上門。

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4M ＠HKTVmall

HKTVmall內的4M 亦有不少STEAM教育玩具，例如獨角獸水晶花園STEM教育玩具、編程迷宮套裝STEM教育玩具、立體太陽系活動製作套裝STEM教育玩具等等，小朋友可以透過這些玩具學習到各種STEAM知識。HKTVmall普通會員買滿$500可享免運費送貨上門。

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