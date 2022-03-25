4.19復課│被欺凌子女面對壓力 正向教育專家給家長6個建議

因應第五波疫情嚴峻，全港學校提早於3、 4月放暑假。特首林鄭月娥早前宣佈幼稚園可最快在4月19日恢復面授。若個別學校達到指定的疫苗條件，可全日面授課堂。由於香港校園欺凌問題一直嚴重，根據經濟合作與發展組織（OECD）2018年公佈的《跨國評估學生能力計劃》，香港學生在學校遭受欺凌的普遍程度為29.3%，遠遠高於OECD平均水平。對於曾經被欺凌目過學生的學生來說，復課對身心靈是一項挑戰，正向教育及兒童發展升學專家Ken Sir建議家長，提早為孩子準備。



被排擠的小二女生

Ken Sir舉出一個小二的女生個案，「女孩由一年級開始，會為了討好同學而做一些事情，例如：同學會要求她拿糖果餅乾出來分享，或是同學看到喜歡的文具就拿走，她也不敢拒絕。父母們曾經因此斥責她，但她卻說同學都會叫班上女生不要理她，甚至分組都被排擠，幸好疫情無法再正常返學，但四月開學再遇上類似問題，父母便要處理及幫助孩子。」

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家校合作

Ken Sir提到既然事情是在學校發生，就必須要讓老師知道，父母亦有必要跟老師溝通及一同處理。「父母必須認清一點，在小學階段，尤其是低年級時，老師扮演著非常重要的角色，這些問題都需要尋求老師協助，請找個時間去學校和老師討論，共同合作。」

忌嚴厲指責

而家長千萬不要做的事就是嚴厲指責孩子。Ken Sir說:「孩子在學校受同學排擠已經很辛苦了，如果回家還得不到家長的關懷與支持，孩子只會越來越孤單。同理孩子的感受，當孩子的避風港，傾聽孩子學校發生的事，要運用溝通技巧，不要只不停的問及帶有主觀感的回應，目標是讓孩子能暢所欲言。」

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借用繪本及齊討論

另外，Ken Sir指出與孩子討論她拿文具、糖果去學校「討好同學」是否有效，Ken Sir說:「也可以用繪本引導孩子，可以試試看用《小蝙蝠找朋友》這本書引導孩子（故事內容為小蝙蝠很想要朋友，他去找企鵝，卻發現企鵝喜歡冷，而他不喜歡；他去找猩猩，發現星星雖然友善，他卻沒辦法和他們一起吃葉子；他去找獅子，卻發現獅子生活的地方，太陽太大了，大得他眼睛睜不開；他去找小鳥，卻發現鳥園好吵，吵得他敏感的耳多受不了了；最後只好難過的回家。沒想到，所有他遇過的朋友，都到家裡來找他了。）想成為『好朋友』的方法有很多種，讓孩子體驗好朋友是彼此真心對待，而不是給予物質。」

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培養自信

Ken Sir指出孩子的人際關係跟成人很類似，越有自信的孩子，往往人際關係越好，他建議家長試著運用『我喜歡你』，「每日找出孩子的1個優點，每天稱讚他，大大鼓勵孩子的優點，讓孩子發現並肯定自己的優點。」

邀請同學來家玩

就小二女生的個案，班上是有位核心同學會「叫班上女生不要理她」，Ken Sir指這時需要家長的協助，「試著邀請這位同學到家裡玩，並請這位同學幫忙當孩子的好朋友，兒童的世界是很單純的，二年級的孩子大部分是很天真善良、樂於助人的，這部分當然也需要老師的大力協助。」

觀察子女自身問題

最後，為人父母要跳出主觀框框，有時孩子會被排擠，Ken Sir說:「可能孩子本身有難題須要克服，例如孩子不善表達、自控能力，動作太大或其他因素等，找個時間、機會觀察一下孩子與同學互動的情況，再加以輔導。」