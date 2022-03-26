免費活動｜前香港跳繩代表隊成員教跳繩　裘槎科學周推科學體驗

在疫情肆虐的情況下，學習和娛樂無疑會更依賴網絡，而在眾多的網上資源中不乏十分值得小朋友參與其中的活動，而以下這兩個活動不但免費，更有動有靜，絕對適合不同個性的小朋友，家長謹記要把握時間報名！



前香港跳繩代表隊成員親自教授跳繩技巧

由中國香港跳繩總會主辦，香港賽馬會慈善信託基金捐助的賽馬會「齊跳高飛」跳繩計劃 ， 本年以「躍動正能量」為主題，將於今日(三月二十四日)開始推出一連四項網上活動，讓初步接觸跳繩的運動愛好者、學生、家長以及子女在家抗疫的同時，可以透過計劃的網上活動學習跳繩，傳遞身心健康的正能量。

活動中，更邀請前香港跳繩代表隊成員吳柏麒及黃冠傑兩位多次為香港取得國際獎項的星級教練，親自教授跳繩技巧，課堂是以個人跳繩活動為主，適合不同程度及不同年紀的人士參與，費用全免！課堂於即日開始接受報名，名額有限，先到先得。

裘槎科學周2022

提早放暑假，不妨跟隨各地的優秀科學團隊，踏上一趟趣味十足的科學探知之旅！裘槎科學周將於2022年3月23日至4月22日舉行，公眾可通過活動網站免費報名參加。

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裘槎科學周今年的重點活動涵蓋四大主題，包括在家動手玩科學、有趣食品化學、奇妙魔法科學，以及野生動物世界，幫助小朋友發掘科學與日常生活的連繫。網上主題活動互動性強，並由來自澳洲、加拿大、香港、英國和美國的專業科學教育團隊主持，讓四歲或以上的孩子可以享受精彩在家學習體驗。成功報名後，家長和小朋友可於活動期間無限次重溫公眾活動影片，按他們自己的步伐探索科學奧秘，所有影片將提供中英文字幕。