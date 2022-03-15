小朋友提早放暑假唔駛怕悶！參加線上興趣班學魔術、雜技、跳舞

受到疫情影響，學生現正提早放暑假，留在家中無所事事，又不能外出參加興趣班，小朋友無處放電定必非常沉悶。有機構推出線上興趣班，讓小朋友透過Zoom 學習魔術、跳舞、勞作、唱歌等，讓小朋友這個「暑假」都可以在家學習！



海洋公園推出以大自然為主題的網上魔術工作坊「媽呢媽呢@Home!」，讓五至八歲小朋友透過四堂特別設計的魔術課，與專業魔術師實時互動，學習及練習神奇魔術技巧。課堂以陸生及水棲動物、自然元素(例如水)、家居廢物利用， 以及復活節為主題，小朋友可以活用家中隨手可得的物件例如橡筋、餐具、飲管、信封以及 舊月曆來練習戲法，並完成在家中尋找物件作魔術道具的挑戰，能夠有效訓練小朋友的小肌肉發展、創造力及增強自信心。

媽呢媽呢@Home!

對象：五至八歲小朋友

日期：2022年3月22日至4月15日

型式：Zoom 網上視像課堂

語言：廣東話

費用：每人港幣 400 元

課程節數:

共四節，每周一節(逢星期二、三、四或五，連續四周)

時間：(每節45分鐘)

第一節：下午 3 時正至 3 時 45 分

第二節：下午4時30分至5時15分

名額: 每節 25 人，共 200 人

截止報名日期：

2022 年 3 月 22 日及 23 日開始之活動於 3 月 17 日晚上 11 時 59 分截止

2022 年 3 月 24 日及 25 日開始之活動於 3 月 20 日晚上 11 時 59 分截止

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另外，藝術文化分享平台 indahouse.hk 亦推出線上興趣班。創辦人本身是排舞師及「Yayakids 流行舞蹈學校」的創辦人，與各個平台合作，推出不同興趣班讓小朋友參加。除了可以學習舞蹈，亦有唱歌班、花式跳繩班、角色扮演、繪畫、雜耍等等，小朋友可以按照喜好選擇。課程分5個類別，由21/3-1/5共6個星期，大家可以選擇其中一個課程，亦可以購買Weekly Pass，一個家庭在一星期內最多選12堂，增加學習彈性。

其中唱歌班由啤老師音樂教室的導師司徒Sir教導，司徒Sir曾經教導曾比特等藝人，，亦曾擔任無線電視歌唱比賽聲夢傳奇之歌唱導師，實力非凡。而雜耍班的導師則由曾為主題公園全職演員的Ho Ho Yeung教導，每一個導師都有實力，小朋友一定學得非常開心！

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