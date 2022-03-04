提早放暑假｜Viu TV 停播兒童節目　每日繼續播兩小時卡通片

第五波疫情嚴苛，政府宣布本港學校需要提早放「暑假」。通訊事務管理局（通訊局）日前宣布因應ViuTV提出申請，暫時豁免免費電視台粵語頻道播放「完全屬香港本地製作兒童節目」的規定，為期五個月，但依然每日要繼續播兩小時卡通片。



通訊事務管理局表示，上月11日香港電視娛樂有限公司（ViuTV）指2019冠狀病毒病疫情持續，影響其電視節目製作，因此提出豁免申請。通訊局考慮到疫情的最新發展，以及免費電視持牌機構在禁止群組聚集下面對的運作困難，決定批准有關申請，惟持牌機構播放兒童節目的總時數將維持不變，按免費電視牌照條件，免費電視台每日播放最多兩小時的兒童節目，當眾要有不少於30鐘完全屬香港本地製作的兒童節目，即代表ViuTV可以暫停播放本地製作節目快樂童盟，但要播兩小時卡通片取締。

（通訊事務管理局圖片）

現時ViuTV於平日下午4點至6點為兒童時段，播放4個兒童節目，分別為《閃電十一人 GO》、《嵐美與阿寶》、《超十寶石英雄》及自家製兒童節目《快樂童盟》，周末亦有《STEM精讀班》、《玩轉英語》等自家製兒童節目。

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而TVB則於平日4點15分至6點、周末下午4點至6點為兒童時段，播放3至4個兒童節目，分別為平日播放的《屁屁偵探》、周末播放的《爆旋陀螺 擊爆戰魂 DB》、《精算小魔女》、《新幹線戰士Z》，以及每日播放的《櫻桃小丸子》及自家製兒童節目《Hands Up》。TVB發言人回應指，對於局方日前公布豁免免費電視台粵語頻道播放「完全屬香港本地製作兒童節目」的規定，表示同意及歡迎。

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