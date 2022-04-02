日本旅遊局電子指南免費率先睇　開關前必睇沖繩親子景點推介

受到新冠肺炎疫情影響，香港人已經第三年無法外遊，近日不少國家都先後宣布開關，給予旅客入境觀光，其中大受香港人歡迎的日本於3月放寬非觀光外國人之入境措施，相信放寬觀光客入境指日可待。雖然現時還未正式開關，不過日本旅遊局近日率先推出日本全方位戶外活動指南，免費給予大家「做功課」，為開關前做足準備！其中沖繩是親子遊熱門地點，電子指南介紹了三大親子遊景點，安排好3日2夜親子遊行程。



日本旅遊局近日率先推出日本全方位戶外活動指南，其中就有以《日本親子活動之旅》為主題介紹的沖繩三大親子遊景點，安排好3日2夜親子遊行程。

沖繩3日2夜親子遊行程

青之洞窟

沖繩的青之洞窟是世界上除了意大利的卡布里島外，唯二可以海中藍光奇景的地方。洞窟位於沖繩本島恩納村真榮田岬懸崖下，陽光的折射形成如圖畫般的漸變藍色，交纖出既夢幻又神秘的氣氣，因而成為沖繩本島最受歡迎的海洋景點之一。

（青之洞窟圖片）

在青之洞窟潛水不只是成人的專利，即使帶同年幼子女都可以一起體驗，而且1歲起的小朋友已經可以體驗浮潛，即使是潛水新手甚至不擅長游冰都可以參加，當地的專業教練會協助你一步一步享受浮潛樂趣。無須帶備任何潛水裝備，教練會為你準備好潛水衣、潛水靴、潛水鏡、蛙鞋等一切所需用品。每次教練只會帶領一個小組，如該小組的小孩人數較多，更會安排一名以上的教練一同帶領，十分安全。潛水途中會過到魚群等海洋生物，大人和小朋友都可以體驗餵魚，教練更會用運動相機為你拍下過程。

+ 3

【青之洞窟浮潛體驗】

所需時間：2小時

費用：7歲以上7,500日圓 ／3－6歲6,000日圓／1－2歲7,000日圓（含稅）

集合地點：沖繩縣國頭郡恩納村真榮田469

聯絡單位：沖繩浮潛店Pink Mermaid

卡努佳度假村

卡努佳度假村有不少度假設施，水上活動有可在海上體驗的香蕉船、海上滑翔傘、獨木舟及浮潛活動等，酒店内則設有夜光室内冰池及擁有8米高滑梯的水上樂園，應有盡有。而陸上活動同樣豐富，無論是高爾夫球，過足刺激的高空滑索、高卡車及越野車探險等都樂趣無窮。瘋狂玩樂過後，是時候補充體力了，餐飲方面，除了有自助餐、戶外燒烤及傅統日本料理外，還有沖繩特產美食如海葡萄、阿古豬肉及沖繩和牛等都不容錯過。至於客房，適合家庭入住的客房，設有戶外按摩浴缸，可一邊享受親子浸浴，一邊遙望大海。晚上更可欣賞漫天星空，盡享大自然的魅力！

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【卡努佳度假村 (Kanucha Resort）】

地址：沖繩縣名護市字安部 156-2

前往方法：從那霸機場自駕約1小時20分鐘

費用：成人13,200日圓起/位（2人1室/連早餐/含税）

琉球村

琉球是沖繩的舊稱，走進琉球村，彷彿回到昔日的沖繩，眼前不乏從古時保留至今的舊街景及古民家等。村内保留了極具歷史性的建築物，琉球村內外提供多種體驗，讓你了解沖繩文化的精髓。不但有巡遊表演 、琉球舞蹈等傅統表演，在古民家内還可跟老師學習彈奏沖繩傳統樂器「三線」，即使是第一次接觸樂器也能輕鬆體驗。在琉球村内還可品嘗沖繩蕎麥面及沖繩什錦炊饭。到了晚上，更可以包下整間古民家，一邊欣賞三線及琉球舞蹈，一邊享用沖繩美食，更可隨時參與舞蹈，徹底感受沖繩文化。

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【琉球村】

所需時間：1小時

費用：16歲以上1,500日圓／高中生1,200日圓／6－15歲 600日圓（含稅）（各種體驗需另付費用）

集合地點：沖繩縣國頭郡恩納村字山田1130

聯絡單位：RyukyuMura

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