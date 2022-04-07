消費券活動攻略｜學魔術唱歌棋藝6大推介　聽故事探索城市生態

新一輪消費券快將發放，還未想好如何使用？除了購買心頭好之外，做家長的也可為小朋友參加不同課程。不過要精明消費，家長都要做足功課，今次「01空間」就精選了6個活動，適合小朋友邊玩邊學。



迪士尼線上唱歌教室 練音準咬字可數碼演出

很多家長都會讓小朋友學習樂器，提升他們的音樂造詣，但或會忽略小朋友的歌聲，加以訓練也可以是天籟之音。事實上，唱歌不單可訓練小朋友的音準，更可鍛鍊發聲、呼吸及咬字等技巧。通利音樂藝術中心舉辦的迪士尼兒童唱歌線上音樂教室，教授小朋友唱多首經典迪士尼金曲，令他們更投入學習。參加小組表演班的學生更可參加數碼演出，並於社交平台上發佈。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

按圖看迪士尼兒童唱歌線上音樂教室內容

迪士尼兒童唱歌線上音樂教室

「01空間」優惠價：$980起（原價：$1088起）



ZOOM學科桌遊體驗 邊玩刺激遊戲邊學知識

想小朋友好好享受假期，又想他們重溫上課時的知識。家長不妨讓小朋友參加ZOOM暑期桌遊課程，透過網上體驗桌上遊戲，緊張刺激的玩法配合中、英、數、常識、視藝等科目，讓他們寓學習於娛樂。此外，就算小朋友在過程遇上難題，導師亦會全程教學，逐步引導他們解決問題。**立即進入「01空間」了解詳情及報名**

按圖看ZOOM暑期桌遊課程詳情

課程結合了遊戲及教學，讓小朋友可以寓學習於娛樂。（圖片由香港桌上遊戲教育學苑提供）

ZOOM 暑期桌遊課程

「01空間」優惠價：$540（原價：$600）



藝術體驗班 訓練小肌肉表達情緒能力

外國的幼兒教育十分推祟藝術創作，認為讓小朋友從小接觸繪畫等藝術，既可訓練他們的小肌肉，亦可透過創作表達他們的內心世界。兒童藝術體驗班就是讓小朋友透過繪畫，激發他們的觀察力和好奇心。還有導師從旁指導，讓參加者在構圖和色彩上有更大進步。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

按圖看兒童藝術體驗班詳情

兒童藝術體驗班

「01空間」優惠價：$150（原價：$195）



小小魔術工作坊 提供道具鼓勵表演增成功感

魔術給人千變萬化的感覺，小朋友學魔術更可訓練他們的創意。一般人或會覺得魔術需要很多道具，但只要學會不同技術，就算是鉛筆等文具都可表演魔術。居家魔術體驗工作坊及魔術課程為小朋友提供道具，教授他們玩魔術的小技巧，並鼓勵他們在父母面前表演，增強他們的成功感。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

按圖看居家魔術體驗工作坊及魔術課程詳情

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居家魔術體驗工作坊及魔術課程

「01空間」優惠價：$280起



學習棋藝 訓練專注抗逆能力

棋藝博大精深，每一步都可以關係整個棋局的勝負，訓練棋手的專注力、耐性等。周世傑棋院棋藝課程集中提升個人技能，從中學習處世態度。棋手面對下風時，亦要有抗逆能力，課程會教授學生沉著應戰，等待反敗為勝的機會。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

按圖看周世傑棋院棋藝課程詳情

世傑棋院棋藝課程

「01空間」優惠價：$760起（原價：$960）



聽故事探索公園 認識生態保育大自然

小朋友最開心便是親親大自然，引證從書本學到的各種知識。《小樹林探索手記》是一本精心設計的生態遊戲書，當中共有6個主題任務，結合定向遊戲和錄音導賞，家長更需要帶小朋友玩轉3個市區公園。從活動中，小朋友需要觀察、聆聽、嗅聞、觸摸，一邊聽故事一邊解謎，認識城市生態及保育議題。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

按圖看城市生態親子遊戲 — 市區公園同樂日詳情

城市生態親子遊戲

「01空間」優惠價：$100

