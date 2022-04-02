婆媳｜奶奶不滿兒子買樓登記媳婦名字　他一句答覆就知有幾錫老婆

婆媳關係是千古難題，夾在中間的兒子/老公就扮演相當重要的角色，若置身事外恐怕會引起更激烈的衝突。一名人妻分享奶奶曾要求他們拼生兒子，還質問：「為甚麼房子是媳婦的名字？」她的先生展現滿分的教科書式答案，讓她聽了感到相當舒爽，其他網友羨慕得直呼：「別人的神隊友，總不會讓人失望。」



這名人妻在Facebook群組「靠北婆婆2.0」提到，他們夫妻倆只生1個女兒，結果婆婆不斷催生，一定要生出孫子才可以，老公當場挑明，如果第二個孩子也是女孩，那2個女孩都改母姓，「反正妳也不愛孫女」。又有一次，婆婆不滿房子是兒子出錢買的，卻登記在媳婦名下，這時隊友直接回應，「因為她為了生我的女兒差點丟了命，感謝我老婆。」

相關文章：奶奶、新抱「爭仔」日日家嘈屋閉？老公懂這樣做婆媳關係自然改善

+ 23

貼文曝光後，引起網友熱烈討論：

．「隊友好給力」

．「別人的老公」

．「這篇好療癒」

．「真羨慕，我家的是『生雞蛋的沒，放雞屎的有』」



也有人分享自家老公化解糾紛的方式：

．「隊友說，有問題直接跟我講，不要製造婆媳問題」

．「剛結婚沒多久，老公對奶奶說：我們沒有養過 xx（我的名），xx現在所有的成就，我們一滴忙都沒幫過，所以不要要求xx要為我們做任何事」

．「剛結婚的第一個過年，奶奶：初二你姐要回來，你們要等她回來吃飯嗎？隊友：我老婆也要回娘家啊」



延伸閱讀：

嫁豪門3年！郭碧婷「腰身圓潤+面容憔悴」遭諷生子機器

【本文獲「TVBS」授權轉載。】