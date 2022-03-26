婆媳｜租屋錢是維繫婚姻必要開支？奶奶再好人　網民也勸別同住

婚後要不要與另一半的家人同住，是每位即將踏入婚姻的伴侶會遇到的問題。有些人為了省錢，選擇同住；也有人為了自由，選擇外租。然而每一種選擇都有得與失，已在婚姻中的你，有後悔過自己的決定嗎？



當一對情侶要走向婚姻時，都會開始討論婚後的種種，包含：要生幾個孩子、家事如何分工、彼此貢獻多少薪水出來當家用，以及大Boss「婚後要住哪」。

有些人因渴望有一個自己的家，通常會先選擇住在老爺奶奶的家，慢慢存錢到以後攢下買房頭期款；也有人擔心和老公家人生活習慣不同，造成生活上的壓力，因此決定花錢在外租房子，用錢買自由。

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婚前是天使男友媽媽，婚後會變成恐怖婆婆嗎？

有位網友，日前在PTT的WomenTalk板上發問，自己和男友已經準備結婚，在交往過程中，有短暫的和他們家人住過一陣子，相處上沒有甚麼大問題，準奶奶也沒有要求他們一定要生小孩或是生男生女。

在婚後住哪的問題上，因為有存錢買房的目標，準奶奶體諒他們並表示歡迎婚後同住，也可以當成陪伴他們老人家。即便準老爺比較會碎唸，也常把老一輩的觀念用在現在生活裡，但因租房等於多了一筆開銷，似乎會離買房更遙遠。

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婚姻版血淋淋案例太多，發生在自己身上機率是⋯？

之所以想上網詢問，是因為原PO在PTT的婚姻板上，看到好多結局不是很好的文章，心想著，是因為「不好的事情，才會被拿出來發文」，還是與老公家人同住「真的普遍會出大事」。

文章底下留言，不出所料幾乎一面倒地勸退原PO並且附上理由，同住後婆媳問題就會顯現出來，當然如果你老公的家人很好就沒差，但原PO自己也提到，老爺是傳統的人，似乎會有更多的磨合。

還有人舉例，跟同學、好友合租都會因為生活習慣不同翻臉吵架了，更何況是長輩。

房租是維持婚姻的開銷，並不浪費

「花錢換得美好婚姻」這句留言也被網民推爆，認為每個月付出去的房租，並不是浪費的開銷，而是維持婚姻的開銷！另外也有人給出另一種看法，他認為除了考量可能會有的婆媳問題外，還要確定老公「真的會搬家」的決心，因為看過不少存到錢，最後卻變卦，讓老婆成為搬出去害他不能孝順的罪人。

最後，有網友給出實質的建議，原PO不妨一開始就在外面租房子，給自己一定程度的壓力，反而可以督促彼此想更快達到買房的目標，一直待在舒適圈（不用付房租的老爺奶奶家）中，反而不會那麼努力的存錢。

其實能不能與老爺奶奶同住，當然會依照每一個人遇到老公家人而有不同的結局，但就好比上述網友所說，再好的朋友，都有可能因為生活習慣而起爭執，若是沒有離婚，老公家人就是你未來會相處一輩子的人，誰都希望能把「出錯率」降到最低，不是嗎？

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：婆婆拋「婚後同住」橄欖枝，請問各位學姊，這offer接嗎？】