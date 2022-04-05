親子關係｜媽媽迷上偶像　被女兒網上譏笑　為母後再沒追星權利？

編按：每個人都有迷上明星、偶像的權利，就如Mirror的姜濤與Anson Lo般，就有不少已婚，甚至已為人母的粉絲。不過有些年輕人卻對「媽媽也追星」一事持反對意見，甚至帶有惡意的對待。以下的內容雖是發生在中國，但不知已為人母的你們又是否曾經過相似事件？



社會給女性定的框框實在吝嗇又狹隘。難道就只有單身女性的個人權力和平等應該被重視嗎？已婚女性就該把自己的喜好和需求，放在丈夫、孩子甚至是所有家人們的需求之後，簡單來說婚後的女生，就是個料理家務的機器人。

相關文章：孩子天天留家媽媽忙到崩潰 再聽到一個提問即刻理智線都啪斷…

+ 5

原以為鄧倫事件，僅是娛樂圈中的一個新聞，卻忽然變成了社會新聞。一名女兒因自己的媽媽喜歡鄧倫，在鄧倫爆出逃稅之後在網上討論了這件事，指媽媽平常會在家找機會在家人面前安利鄧倫，有時甚至因為鄧倫和家人有爭執。後來鄧倫爆出逃稅事件，這名女兒就開心地給母親發訊息指：「鄧倫塌房了你知道嗎？」

女兒提及，媽媽並沒有回覆她訊息。這名女生表示媽媽因追星而在她高中期少了對女兒關心，生病時被無視，所以如今鄧倫塌房讓這名女兒莫名地開心。女兒個人對於母親缺少關愛自己而不滿尚可以理解。但這一段分享下的評論也實在讓人難以理解，比如：

．「鄧倫既然那麼好，讓鄧倫和她過」

．「有這樣的媽各位也是可憐，還是我媽好，心思全在我們家人身上」

．「讓你爸打一頓就好了」

．「這不是精神出軌嗎？」



相關文章：沒人天生就懂做個好媽媽！ 10個小叮囑邊做邊學培養溫馨親子關係

+ 19

從這些評論中一口一箇中年婦女，難道已婚女生，孩子長大後，在熬完大半數艱難日子之後就沒資格有自己的喜好嗎？只要你是一名媽媽，你的人生就只可以忙着買菜、洗衣、做飯甚至整理婆媳糾紛？稍微追個星，被孩子把事件發布上網，還要遭人嫌棄，尤其是那一句「讓你爸打一頓就好了」，這是在支持家暴吧？

任何一個社會階層和地位的女生都可以合理追求自己夢想中的生活、目標以及喜好。今天你口中的老阿姨，明天你也將是自己口中的那個大叔或阿姨。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】