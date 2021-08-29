當上媽媽不代表人生只剩餘忙碌　每周「這天」是最好的偷懶日子

「媽媽」真是一項全世界最忙碌的工作！特別是職業婦女，家事和育兒再加上工作，所有的責任在小孩出生後都變得更加的沉重。從許多媽媽前輩們聽來的經驗「稍微偷懶一下沒有關係」，話雖如此，某些新手媽媽們卻很容易陷入「偷懶＝放棄＝罪惡感」的惡性循環當中。這個時候究竟該怎麼辦才好呢？



無法偷懶的人最大特徵

老公孩子的三餐一定要自己動手做，房間內總是維持一塵不染，換洗的衣物三部五時就要疊放整齊。是否總是堅持將家事完成到一定的水準才願意善罷甘休呢？對於自己設定過高的合格門檻，就會不斷地壓迫自己做到更好。特別是孩童時母親屬於家事達人的人們更容易產生這樣的傾向。

努力達到高標雖然是一簡相當了不起的事情，但是長久下來，身心不知不覺的就會達到極限，最後爆發崩潰…聽起來相當嚇人吧。感到太累的時候，請記得停下自己手邊的工作，問問自己是否太過勉強自己了呢？

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下定偶爾「偷懶一下」的決心

平常好像努力過頭了…當心中產生這樣的念頭，首先，請在一周為自己訂下1天「家庭翹班日」如何？這麼做的主要目的，是為了透過休息後所剩餘的力氣重新提升到原本的狀態。為此，先將腦海中「所有該做不可的事情」暫時清空，建議讓自己下定決心「今天先不做，總之今日公休」。

像這樣「決心今天讓自己休假」的功効其實相當強大。首先，消除自我內心多餘的罪惡感。之後再下定決心「明天開始再努力」，如此一來，反而會更加提升工作效率。

何時？如何訂下偷懶日？

對於平日工作的職業婦女們，試着將星期三當做「家事偷懶日」。星期一、二過了之後，星期三就能輕鬆一天…只要將心境這樣轉換即可，在星期三小小休息一天，剩下的家事星期四、五再來完成即可。

接着，將偶爾偷懶的心態與罪惡感不要畫上等號。如果不善於烹飪，「今天的晚餐就買一些外面的熟食吧」，一旦遇上家族聚會，建議將餐會的時間盡量訂在星期三。然後將洗衣服或是打掃等家事，就集中在星期四完成吧。

對於新環境或是工作感到有些疲憊的人請務必試試這個有趣的方法吧。

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