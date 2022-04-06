中學英語教師離職率5年新高　教育局拒認與本地強制檢疫政策有關

本港疫情已持續第三年，對教育界亦帶來很大的衝擊和影響。有議員於立法會提問，指本地中小學的英語教師流失率高，學校因為封關日久而難於從外地聘請教師。教育局資料亦顯示，中學英語教師在20/21學年的離職率創新高，惟否認教師離職與本地強制檢疫政策有實質關係，並指教師的數量能滿足公營學校在22/23學年的需求。



立法會議員田北辰就英語教師離職率提問，表示本港疫情持續致令封關良久，一方面有不少英語教師因思鄉或家庭團聚等原因而離港，另一方面學校難以從外地聘請英語教師填補空缺，導致英語教師供求失衡，要求教育局回應。

有議員提出中小學英語教師爆離職潮，學校呻防疫政策下難請人。（資料圖片）

教育局公布過去5個學年中小學英語教師的離職率和留職比率。在2019年底疫情爆發起，中小學的英語教師離職率均高企。2019/20學年，小學英語教師離職率達16%，而20/21學年，中學英語教師的離職率亦創5年新高，達13%。

由於「英語教師」的留任率和離職率一般於學年完結後結算，因此教育局現階段未備有本學年和未來一個學年的數據。

教育局：數據穩定 薪酬福利具吸引力

教育局認為，「英語教師」的留任率和離職率大致穩定，現階段未見有供求失衡的問題。在「英語教師」計劃下，除了基本薪金外，合資格的「英語教師」同時可獲提供不同的附帶薪酬福利，包括特別津貼、旅費和行李津貼、醫療津貼、約滿酬金、現金留任獎勵等，有關的薪酬福利具相當吸引力，能夠鼓勵「英語教師」留任。此外，「英語教師」亦獲不同的支援，包括專業發展、學與教，促進他們與校內教師及跨校「英語教師」的聯繫，使他們能在富關懷及支援的環境中工作，加強對學校及香港的歸屬感。

另一方面，為幫助有需要的學校挽留或聘用合適的「英語教師」，該局會酌情批准已屆退休年齡的「英語教師」延任，以及容許聘用臨時「英語教師」以填補「英語教師」空缺。

無實據歸因於強制檢疫政策

教育局亦重申，「英語教師」離任原因眾多，包括退休、與家人團聚、到其他國家任職或生活等；而「英語教師」是否來港任教的決定，應基於其不同的個人考慮。就擬來港任教的「英語教師」，他們將會成為香港社會的一員，該局希望與他們攜手，同心抗疫，而抵港時的強制檢疫是抗疫工作上外防輸入的重要環節，並相信「英語教師」樂於配合。

因此，將「英語教師」離任或是否到港任教的決定歸因於本地的強制檢疫措施，並無實質的理據。事實上，在過去兩年，雖然招聘工作受到全球疫情影響，但政府仍有足夠「英語教師」填補空缺，而「英語教師」隊伍亦維持穩定。預期2022／23學年仍可招聘到足夠的「英語教師」滿足公營學校的需求。