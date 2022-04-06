移民潮下多校招收插班生　女拔小、瑪利諾、聖若瑟等名校亦招生

2021-2022學年尚未結束，但已有不少直資及私立小學招收各級插班生，包括聖保羅書院小學、香港華人基督教聯會真道書院、聖嘉勒小學、滬江維多利亞學校等，資助小學中亦不乏名校，如聖若瑟小學及瑪利諾修院學校（小學部），有意報名的家長記得準備好所需文件，以免錯過良機！



疫情下移民潮未有減退，本港已連續3年錄得人口淨移出，單計今年頭3個月已有逾14萬港人移民離境。退學潮下，港九多間直資及私立小學早前已公布招收下學年小二至小五插班生，大部分學校均可透過網上系統遞交申請表，家長只需上載子女身分證明文件、成績表及學生相等文件，以及繳交報名費，即可完成申請。

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇正在招收插班生的直資小學👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇正在招收插班生的私立小學👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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聖士提反書院附屬小學的小二至小六插班生及及香港培正小學的小二至小五入學招生詳情將於2022年4月公布，有意申請者可到校方網站留意詳情，或致電聯絡校務處。

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除上述直資及私立小學外，港九資助名校如瑪利諾修院學校（小學部）、聖若瑟小學、嘉諾撒聖瑪利學校均已在學校網站公布招收下學年插班生詳情，而喇沙小學則將於今年5月透過校網公布小二至小五入學申請資料。

升學專家相信名校公開招生詳情與移民潮有關

過往不少名校都採取不公開收生資訊的做法，僅讓有興趣的家長自行提供相關文件給學校，但瑪利諾修院學校去年卻首次在學校網頁上公開小一候補生申請詳情，兒童發展及升學專家Ken Sir估計，這情況可能與移民潮有關：「過去該校一直沒有公開叩門詳情，都是對該校心儀的家長，將女兒的個人履歷遞交到學校，學校自行決定是否約見，從來沒有試過這樣公布『小學一年級後補生申請』，在其校網更見到『小二至小五插班生入學申請』 通告，我相信是與不少家庭移民有關。」

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插班要考慮呈分試安排 專家分享面試及筆試攻略

Ken Sir以自己小朋友小學插班經驗分享，形式上和小一面試類似，都會和小朋友有「傾偈」環節，而使用的語言則視乎學校的教學語言而定，內容除了家常便話外也涉及很多時事題。

除了面見小朋友外，校方亦會面見家長，Ken Sir當時也和校方進行了約30分鐘的面見，其中有幾題問題家長可留意，包括：「為何要退學」、「為何選擇我們學校」等，當中最忌批評舊校，或指出舊學校壓力太大，這些都是必定不合格的回應。

宜向在校家長了解試卷程度

筆試方面，當時自己小朋友是插班入讀四年級，校方則會安排小朋友做當年三年級下學期的卷去評定小朋友學術能力，因此如果家長有意插班，可向就讀該校的家長了解一下試卷程度。

最後Ken Sir建議，轉校時一定要考量小朋友意願，畢竟插班要小朋友重新認識朋友、新環境，老師都要花時間了解他，魯莽轉校只會弄巧成拙，一般而言，小學插班最好在小三或之前，因為考慮到呈分試的影響，愈遲入學便愈難追上新校的程度。

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