消費券2022 | 媽媽買餸、家電邊度抵？一文睇清各大超市優惠

4月7日大家就會收到第一期消費券，大部分商家都推出各式獎賞或優惠刺激消費！而作為媽媽的當然不用苦惱，當然會趁派發消費券後買家居用品、電器、食物等等，因此消費券往往用在各大超市上，那就來看看超市這段時期有甚麼優惠吧！



city’super買高級食材

想「食好啲」的家長，由4月7日至5月6日期間，只要以super e會員購買city’super或LOG-ON港幣$1,000購物禮券，並憑AlipayHK、八達通、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK付款，即可獲贈港幣$100電子禮券。如果把第一期全數購買禮券，即家長可多出$500使用，可以選擇不少頂級的食材。

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一田主打各式家居用品優惠

一田百貨推出多重消費券提案，最高優惠高達3折，家長期間選購電器、美容、廚具、嬰兒用品等產品均有優惠。其中最吸引的是自選家電提案，最低可以$5,000帶走兩件家用電器。

即睇一田自選家電提案 先買「Ａ」再送「Ｂ」（Ａ類）



買「Ａ」後以下免費任選一款（Ｂ類）



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除此之外，由4月7日起，即日單一發票購買一田現金禮券每滿HK$1,000，即可換領「$110超市現金優惠券」(每人每次最多限換5套。全期共設10,000名額，先到先得，送完即止。現金優惠現金優惠券1套6張，設指定使用日期及條款，詳情請參閱現金優惠券背頁。)

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AEON消費券均一價

AEON 由 4 月 8 日(五)至 4 月 27 日(三) 推出「AEON消費券購物滿Fun攻略均一價」優惠活動，顧客可以超抵均一價購買多款精選商品，包括名酒、廚具、電器及健身器材等，部分消費券精選商品更低至 2 折！