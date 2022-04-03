兒童節禮物｜迪士尼網店最新玩具　和小朋友一起砌卡通立體積木

一年一度的兒童節將至，不過受第五波疫情所限，小朋友今年仍未可以自由外出遊玩，如果嫌長時間留家太無聊、想搞啲新意思，家長不妨考慮網購小禮物，為孩子送上驚喜。香港迪士尼樂園早前宣布網店開張，不單每周更新商品，關園期間還特別提供本地送貨服務，讓粉絲安坐家中也可擁有奇妙魔法！而瑞華行亦有推出兒童節禮遇，供家長多一個選擇。



「香港迪士尼樂園網上商店」早於3月初開始營運，提供超過800款全新及熱賣迪士尼商品供選擇。小朋友不論是公主迷或超級英雄粉絲，還是喜歡重視兄弟情的《反斗奇兵》及《反斗車王》，都可在網上商店中找到心頭好。

女童夢想成真變公主

除了必備的公主皇冠及魔法棒外，迪士尼公主主題商品還包括頸鏈、耳飾，手飾等，讓每位曾有過公主夢的女孩夢想成真，安在家中也可化身可愛的小公主，上演一幕幕童話故事。

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小粉絲必備超級英雄系列

Marvel主題商品十分適合想變身成超級英雄、伸張正義的每個小朋友！除了有超級英雄文具套裝及蜘蛛俠造型兒童餐具之外，更有鐵甲奇俠發聲玩具，讓小朋友與超級英雄一起在家中「拯救世界」。

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與巴斯光年、胡迪一起歷險

對於相對靜態，只想與玩具在家中來一場小冒險的大小朋友，就不能錯過《反斗奇兵》系列玩具。除了有多款反斗奇兵系列的經典角色擺設，包括抱抱龍、火腿、三眼仔等，更有巴斯光年及寶貝的玩具人偶，以及巴斯光年造型光劍，讓小朋友在家中都可與玩具朋友來一場小冒險。

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跟閃電王麥坤進行競速之旅

除了反斗奇兵系列外，《反斗車王》系列也可讓小朋友在家中與閃電王麥坤來一場速度競賽。除了有大熱主角閃電王麥坤迴力車外，更有多款熱賣車款，包括麥坤的導師「博士」以及麥坤的接班人小薑等。

樂園在暫時關閉期間特別提供本地送貨服務，顧客購物滿$800即可獲得免費送貨服務，$800以下交易則可以$50之運費選擇送貨服務。顧客在網店買滿$1000或以上即可獲贈價值$150以上的指定免費禮物。「奇妙處處通」會員折扣也適用於大部分正價商品，只需在結帳時登入會員帳號即享優惠。

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瑞華行立體拼圖系列

小朋友除了需要玩樂，最需要的還是父母的陪伴。因此，一些既可愛、好玩，又可以父母和小朋友一起玩的玩具也是一個好選擇。今次精選了幾款立體砌圖，涵蓋小朋友喜歡的卡通角色，也有大人熱愛的動漫人物，在玩樂之餘更可以一起交流喜愛的事物，共享一段優質的親子時間。

而立體積木的好處也有很多，包括增強小朋友空間推理能力、增強認知靈活性、激發創造及解難能力、合作砌積木可提高小朋友社交技能、發展專注力等。而這款積木上的圖案採用絲印而非貼紙，不會起角及不易掉色；產品場景內更附有不同的小配件， 重現不同場面，十分有趣味。