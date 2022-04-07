黃腰胡蜂4-8月繁殖期群起築巢　滅蟲專家提醒毒性極強：切勿亂碰

近日有多位將軍澳及鴨脷洲居民在社交平台上分享片段，指在住宅窗外發現有過百隻蜜蜂盤旋亂飛，有家長直言年幼孩子被嚇哭，更有居於尚德邨尚明樓的居民拍到蜜蜂已闖入室內，並停在大廈走廊燈上，情況嚇人。滅蟲專家任永強表示，該些昆蟲應為黃腰胡蜂，每年4月至8月正是其繁殖期，估計牠們正在築巢，不過他提醒，黃腰胡蜂毒性極強，呼籲市民切勿自行清理，若不幸被針到，有可能有紅腫或灼燙感，嚴重者更有可能休克。



有居於利東邨東業樓的家長日前在FB群組「利東揮手區」分享片段，指在窗外發現有大量蜜蜂盤旋亂飛，令女兒當場嚇哭；亦有多位網民在「將軍澳主場」分享相片，指看到尚德邨尚明樓的大廈外牆有蜜蜂聚集，並有身穿保護衣的工作人員上樓噴殺蟲水滅殺蜜蜂，更有尚明樓住客拍得有蜜蜂已闖入室內，停在大廈走廊燈。

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4至8月為黃腰胡蜂繁殖期

大批蜜蜂走入民居，滅蟲專家任永強受訪時表示，片中應為黃腰胡蜂，牠們的頭部呈黃色，腰腹部位置有兩條啡黃色間條，身軀則呈啡紅色。每年4月至8月均為黃腰胡蜂的繁殖期，牠們不愛受到干擾，因此一般於高樹上築巢，任永強指，但近年大部分公園及屋苑均會定期噴灑殺蟲水驅蚊，令牠們失去棲息地，便改為飛到大廈外牆、冷氣機縫位、露台底等位置築巢。

大褐胡蜂 / 黃腰胡蜂（食環署圖片）

毒性極強 首要馬上關窗

任永強提醒，黃腰胡蜂的毒性很強，若被一隻針到的話就可能出現紅腫，嚴重會出現被火燒的灼燙感，更甚者若被一隻或以上的黃腰胡蜂針到，更有可能血壓急升及休克，絕對不可輕視。

他表示，若發現窗外有黃腰胡蜂，第一時間要關好窗戶，防止牠們飛入屋；萬一牠們飛入屋，千萬不要嘗試打走牠，亦要避免近距離接觸，因為當牠感覺到受襲，就有可能會主動攻擊。他建議，最好的處理方法就是打開窗，開風扇將牠吹出室外，期間可穿上長袖衣物，以避免直接接觸到胡蜂。

切勿自行處理 若果被針要馬上求診

而若果發現窗外已有黃腰胡蜂聚集的話，則應盡快通知大廈管理處，及由滅蟲公司到場處理，同時通知樓上樓下住戶提高警覺性。任永強強調，由於黃腰胡蜂毒性很強，大家切勿自行以殺蟲水處理，「首先家用殺蟲水難以殺掉黃腰胡蜂，其次是噴灑殺蟲水有可能令黃腰胡蜂誤以為受襲，牠們會變得有攻擊性，萬一有大群胡蜂受驚而攻擊，我們一定走避不及，所以第一時間一定要關窗，不要嘗試自行處理。即使我們滅蟲公司有專門用具，也要穿上全套保護衣才可處理黃腰胡蜂，因為牠的毒性實在太強。」

他表示，若不幸被黃腰胡蜂針到，可先將刺針拔走，再以番梘水或鹽水清理傷口，以減低毒性，並再找醫生求診。

任永強又指，黃腰胡蜂築巢能力高，一般只需2至3日就可築出大蜂巢，所以一見到有黃腰胡蜂就要盡快處理。