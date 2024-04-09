珠頸斑鳩到冷氣機頂便溺或築巢易傳惡菌！專家教呢招驅趕雀鳥

春天又到，四處都響起「升Key雀」噪鵑和「咕咕固」珠頸斑鳩叫聲的「交響樂」。不過，咕咕固除了叫聲煩人，還經常到民居的冷氣機頂休息、便溺，甚至築巢生蛋。雖然有說自來雀會為人帶來好運，但雀鳥的糞便卻會帶來衛生問題，因此最好都是避免雀鳥長時間逗留為佳。網上流傳多種驅趕雀鳥的方法，不過專家直言很多都效果不大，並提醒珠頸斑鳩受《野生動物保護條例》所保障，籲市民勿傷害雀鳥或清除牠們的蛋。



本港地少人多，免不了要和大自然的各種動物共存。很多雀鳥都喜歡在高處棲息，而高樓的冷氣機頂亦成了雀鳥休憩，甚至繁衍的理想地。不過，雀鳥的糞便之中含有「隱球菌」的真菌，萬一惡菌除冷氣吹入室內，人類吸入帶菌的鳥糞微粒後，會出現持續咳嗽、輕微發燒、頭痛等症狀，病徵會維持1至2星期。而該菌有機會併發慢性肺炎和腦膜炎，亦是同時引發兩種炎症的常見原因之一，不容忽視。

香港觀鳥會保育主任黃雪媚表示，一般選擇民居築巢的雀鳥有麻雀、原鴿、珠頸斑鳩等，繁殖期為每年的3月至8月，而由下蛋到幼鳥離巢大約需要2至3個月。她提醒，如遇雀鳥已經在巢中下蛋，請在幼鳥離巢後才移除鳥巢和設置驅鳥物品，以免觸犯《野生動物保護條例》。

網上流傳驅鳥方法

為免受到雀鳥滋擾，網民紛紛各出奇謀。較常見的建議是在冷氣機的周圍鋪上防鳥刺，以阻擋雀鳥長時間停留和築巢。不過，大自然之中亦有不怕此類鳥刺的雀鳥，仍可大刺刺地站在上面。

防鳥刺

物理驚嚇

除了以傷害的方式驅趕雀鳥，很多網民都傾向以「嚇走」雀鳥的方式，減低傷害。常見的做法有綁上反光CD，而亦有創意的網民提議購買細小雀鳥的天敵，例如貓頭鷹和麻鷹的立體模型，放在冷氣機頂上，讓雀鳥以為「地盤」已被搶走。網上亦有驅鳥氣球，模仿天敵雀鳥的大眼睛，讓雀兒恐懼而不敢停留。

專家：雀鳥懂分辨

黃雪媚指，如果市民不希望雀鳥在居所的冷氣機停留或築巢，可以佈網。她表示，如果一些設計不良或錯誤安裝的防鳥刺會誤傷雀鳥。而天敵、猛禽模形或眼珠貼紙等裝置，雀鳥會根據經驗而得知它們「唔會郁」，難以長久騙過雀鳥，但仍可一試。她亦提醒市民在設置時需注意自身安全。

避免接觸和餵飼禽鳥

為了保障個人衛生，建議在接觸禽鳥後立即洗手，亦避免餵飼，以免雀鳥慣性在社區聚集。