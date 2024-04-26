滅蟻方法 | 螞蟻入屋1招有效消滅 螞蟻藥須慎選解決家中蟻患

踏入春季，螞蟻會因過冬季消耗糧食，開始出來覓食。螞蟻怕什麼？香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，一般常見的黃蟻只會造成滋擾，並不會危害家居到處亂咬，而家長發現家中出現螞蟻後，首先要做的便是找出源頭。



妥善儲存食物 找出蟻路用漂白水即可

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源指，螞蟻偏好具糖分及澱粉的食物，因此家中出現螞蟻時要特別注意環境，例如有沒有清理好餅乾碎。發現家中有螞蟻後，家長便要找出源頭，可能是住在村屋、低層附近多花草的地方或者是新買的盆栽，都是常見的源頭。一般而言，家中不會出現蟻巢，除非有地方是長年沒有打理。

找出源頭後，家長便要觀察螞蟻的路線，梁廣源說：「蟻路好易睇，佢地會好似排隊咁出入都用同一路線，留下獨特氣味，發現蟻路後用漂白水、綠水抹去『蟻路』的氣味，便能預防螞蟻再次入屋，但前題是家中清潔要做好。」

購買滅蟻用品要留意

使用含化學成分的滅蟻用品時，梁建議一定要留意有沒有註冊編號，皆因在網絡發達的年代，不少人會網購滅蟲用品，惟成分參差，甚或含致癌成分。一些在小店買到的蟻粉，也可能是未經註冊，一旦小朋友或寵物不慎吸入，便會對身體造成影響。

市面上有一些類似牙膏狀的蟻餌是已註冊的，可滴在蟻路上讓螞蟻帶回巢穴分享，達至滅蟲效果。如想更快捷、方便的話，直接購買超市也有售的含「除蟲菊酯」水溶性殺蟲劑，噴在蟻路上即可。但由於「除蟲菊酯」是由花朵研磨成的粉末中取得，因此家中有長者或敏感的人士便要注意使用。

網傳低成本自製蟻餌

坊間一直有流傳用硼砂（藥房有售）混合水跟糖即可製成蟻餌使用，香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源指，此藥在原理上是有可行性，但他作為業內專案人士，會有更專業的手法除蟻，因此並不會使用網上流傳的方法。家長可自行判斷是否嘗試該方法。