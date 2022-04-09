日本3大全新親子景點　住Toy Story酒店玩轉Hello Kitty蘋果屋

日本一向是不少爸爸媽媽的首選旅行地，有不少適合親子遊的景點，最啱一家人前往，今年更有3個親子景點全新開幕。但受到疫情影響，大家亦經闊別日本3年，日本近日開始放寬入境措施，看來入境日本指日可待，在日本開關前，爸爸媽媽不妨「做定功課」，book mark定心水景點！



Toy Story主題酒店

東京迪士尼第五間酒店於4月5日正式開幕，新酒店以《反斗奇兵》（Toy Story）為主題，酒店佔地40,000平方米，整間酒店由外觀到酒店周邊都佈滿玩具造型裝飾，中庭有胡迪、寶貝及眾多迪士尼明星的身影，酒店的彈簧狗公園巧妙融合彈簧狗的外觀元素，營造色彩繽紛的圖板遊戲世界，更有巴斯光年、胡迪、彈簧狗等一眾角色雕像，小粉絲一定不要錯過！

東京迪士尼《反斗奇兵》（Toy Story）主題酒店日前開幕。（官方圖片）

房間方面，酒店有575 間標準客房及20 間精緻客房， 595 間客房皆使用《反斗奇兵》主角ANDY房間作為設計主題，配上熟悉的藍天白雲牆紙。部分客房另備有「下拉床」，可滿足最多 4 位遊客同住一室的需求。酒店餐飲方面，則有以勞蘇為主題的Lozzo Garden Cafe，提供自助早餐及晚餐。另有商店銷售東京迪士尼度假區的商品。

+ 1

東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル（Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel）

開業日期：2022年4月5日

地址：千葉県浦安市舞浜1-47

構造：地上11層、地下1層

客房數目：595間

附帶設施：餐廳、迪士尼商店、停車場等

Hello Kitty蘋果屋

位於兵庫縣淡路島的Hello Kitty Land 除了有Hello Kitty屋頂的「Hello Kitty Show Box」和巨型白色Hello Kitty頭外型的「Hello Kitty Smile」外，將增添全新Hello Kitty Apple House蘋果屋，蘋果屋將於4月29日開幕，號稱是全世界最大的Hello Kitty 蘋果屋，從官方照片可見，蘋果屋內部則有互動體驗表演，沿中間的紅色旋轉樓梯行，可以360度欣賞HELLO KITTY蘋果屋內的裝飾品以及擺設。頂部有旋轉樓梯通往觀景台，能夠看到「Hello Kitty Show Box」的巨型Hello Kitty屋頂，以及被選為百大夕陽美景的播磨灘景色。

位於兵庫縣淡路島的Hello Kitty Land 將增添全新設施－Hello Kitty Apple House蘋果屋。（官方圖片）

爸爸媽媽帶仔女來到Hello Kitty Land，除了到這個Hello Kitty 蘋果屋觀賞外，亦可以前往2018年開幕的Hello Kitty主題餐廳「Hello Kitty Smile」，其特色就是外觀有著一顆巨型的白色Hello Kitty頭，絕對是打卡熱點！「Hello Kitty Smile」店內更有著一整面都是Hello Kitty公仔1的牆面、Hello Kitty車，甚至還可以看光雕3D動畫，絕對能夠玩上半日！

+ 6

官方網站中有出售Hello Kitty Show Box的套票，可以一次過去Hello Kitty Apple House、Hello Kitty Show Box睇表演和參觀以龍宮城作主題的Hello Kitty Smile。

官方網站中有出售Hello Kitty Show Box的套票。（官方圖片）

Hello Kitty Apple House

地址：日本國兵庫県淡路市野島蟇浦985-1

套票收費：

大人：¥6,400 (約HKD$412)

小童：¥2,900 (約HKD$186)

親子：¥8,500 (約HKD$546)

吉卜力主題公園

位於日本愛知縣長久手市愛・地球博紀念公園的吉卜力主題公園「ジブリパーク」共劃分為5個區域，將分階段於2022年秋季及2023年開幕。「青春之丘」、「吉卜力大倉庫」以及Dondoko之森」將率先於2022年11月1日開幕，餘下的「幽靈公主之里」及「魔女之谷」預計將於2023年開放。

位於日本愛知縣長久手市愛・地球博紀念公園的吉卜力主題公園「ジブリパーク」共劃分為5個區域，將分階段於2022年秋季及2023年開幕。（官方圖片）

從官方照片中可見，連接車站「愛‧地球博記念公園駅」的升降機以《天空之城》和《哈爾移動城堡》中的19世紀末空想科學世界觀為主題設計。踏入公園正門便是「青春之丘」，區域中還原了《心之谷》中的地球屋，另外，「吉卜力大倉庫」以日式與西洋風格的懷舊感設計，主要舉辦常設展覽、遊憩區、遊樂空間、溫水游泳池、商店街，當中更還原了《千與千尋》中千尋父母變成豬的美食街。而「Dondoko之森」就以《龍貓》為主題，不但完整重現龍貓動畫中小月與小梅的家，亦有高約5米的「龍貓」造型涼亭。

+ 12

於2023年開放的「幽靈公主之里」及「魔女之谷」就分別以《幽靈公主》和《魔女宅急便》及《哈爾移動城堡》為主題。「幽靈公主之里（又名魔法故鄉）」還原了《幽靈公主》中的達達拉城，並與現有的「愛知鄉村經驗設施」（あいちサトラボ）融合，附設運動體驗場所，公園亦計劃放置巨型魔崇神。而「魔女之谷」則以《魔女宅急便》及《哈爾移動城堡》為主題，還原琪琪和吉吉的家及城堡重現16米的哈爾移動城堡。「魔女之谷」擁有遊樂設施、餐廳、休息區域。

+ 2

吉卜力樂園 ジブリパーク

地址：愛知県長久手市茨ケ廻間 乙 1533-1

交通方法：愛知高速交通東部丘陵線（Linimo）「愛・地球博紀念公園站」下車徒步1分鐘