日本3大全新親子景點 住Toy Story酒店玩轉Hello Kitty蘋果屋
日本一向是不少爸爸媽媽的首選旅行地，有不少適合親子遊的景點，最啱一家人前往，今年更有3個親子景點全新開幕。但受到疫情影響，大家亦經闊別日本3年，日本近日開始放寬入境措施，看來入境日本指日可待，在日本開關前，爸爸媽媽不妨「做定功課」，book mark定心水景點！
Toy Story主題酒店
東京迪士尼第五間酒店於4月5日正式開幕，新酒店以《反斗奇兵》（Toy Story）為主題，酒店佔地40,000平方米，整間酒店由外觀到酒店周邊都佈滿玩具造型裝飾，中庭有胡迪、寶貝及眾多迪士尼明星的身影，酒店的彈簧狗公園巧妙融合彈簧狗的外觀元素，營造色彩繽紛的圖板遊戲世界，更有巴斯光年、胡迪、彈簧狗等一眾角色雕像，小粉絲一定不要錯過！
房間方面，酒店有575 間標準客房及20 間精緻客房， 595 間客房皆使用《反斗奇兵》主角ANDY房間作為設計主題，配上熟悉的藍天白雲牆紙。部分客房另備有「下拉床」，可滿足最多 4 位遊客同住一室的需求。酒店餐飲方面，則有以勞蘇為主題的Lozzo Garden Cafe，提供自助早餐及晚餐。另有商店銷售東京迪士尼度假區的商品。
東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル（Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel）
開業日期：2022年4月5日
地址：千葉県浦安市舞浜1-47
構造：地上11層、地下1層
客房數目：595間
附帶設施：餐廳、迪士尼商店、停車場等
Hello Kitty蘋果屋
位於兵庫縣淡路島的Hello Kitty Land 除了有Hello Kitty屋頂的「Hello Kitty Show Box」和巨型白色Hello Kitty頭外型的「Hello Kitty Smile」外，將增添全新Hello Kitty Apple House蘋果屋，蘋果屋將於4月29日開幕，號稱是全世界最大的Hello Kitty 蘋果屋，從官方照片可見，蘋果屋內部則有互動體驗表演，沿中間的紅色旋轉樓梯行，可以360度欣賞HELLO KITTY蘋果屋內的裝飾品以及擺設。頂部有旋轉樓梯通往觀景台，能夠看到「Hello Kitty Show Box」的巨型Hello Kitty屋頂，以及被選為百大夕陽美景的播磨灘景色。
爸爸媽媽帶仔女來到Hello Kitty Land，除了到這個Hello Kitty 蘋果屋觀賞外，亦可以前往2018年開幕的Hello Kitty主題餐廳「Hello Kitty Smile」，其特色就是外觀有著一顆巨型的白色Hello Kitty頭，絕對是打卡熱點！「Hello Kitty Smile」店內更有著一整面都是Hello Kitty公仔1的牆面、Hello Kitty車，甚至還可以看光雕3D動畫，絕對能夠玩上半日！
官方網站中有出售Hello Kitty Show Box的套票，可以一次過去Hello Kitty Apple House、Hello Kitty Show Box睇表演和參觀以龍宮城作主題的Hello Kitty Smile。
Hello Kitty Apple House
地址：日本國兵庫県淡路市野島蟇浦985-1
套票收費：
大人：¥6,400 (約HKD$412)
小童：¥2,900 (約HKD$186)
親子：¥8,500 (約HKD$546)
吉卜力主題公園
位於日本愛知縣長久手市愛・地球博紀念公園的吉卜力主題公園「ジブリパーク」共劃分為5個區域，將分階段於2022年秋季及2023年開幕。「青春之丘」、「吉卜力大倉庫」以及Dondoko之森」將率先於2022年11月1日開幕，餘下的「幽靈公主之里」及「魔女之谷」預計將於2023年開放。
從官方照片中可見，連接車站「愛‧地球博記念公園駅」的升降機以《天空之城》和《哈爾移動城堡》中的19世紀末空想科學世界觀為主題設計。踏入公園正門便是「青春之丘」，區域中還原了《心之谷》中的地球屋，另外，「吉卜力大倉庫」以日式與西洋風格的懷舊感設計，主要舉辦常設展覽、遊憩區、遊樂空間、溫水游泳池、商店街，當中更還原了《千與千尋》中千尋父母變成豬的美食街。而「Dondoko之森」就以《龍貓》為主題，不但完整重現龍貓動畫中小月與小梅的家，亦有高約5米的「龍貓」造型涼亭。
於2023年開放的「幽靈公主之里」及「魔女之谷」就分別以《幽靈公主》和《魔女宅急便》及《哈爾移動城堡》為主題。「幽靈公主之里（又名魔法故鄉）」還原了《幽靈公主》中的達達拉城，並與現有的「愛知鄉村經驗設施」（あいちサトラボ）融合，附設運動體驗場所，公園亦計劃放置巨型魔崇神。而「魔女之谷」則以《魔女宅急便》及《哈爾移動城堡》為主題，還原琪琪和吉吉的家及城堡重現16米的哈爾移動城堡。「魔女之谷」擁有遊樂設施、餐廳、休息區域。
吉卜力樂園 ジブリパーク
地址：愛知県長久手市茨ケ廻間 乙 1533-1
交通方法：愛知高速交通東部丘陵線（Linimo）「愛・地球博紀念公園站」下車徒步1分鐘