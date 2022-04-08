親子好去處｜全新童話世界農莊必玩8大項目　3米長滑梯坐南瓜馬車

農莊在本地已親子假日好去處，既可呼吸新鮮空氣又可以親親大自然與小動物，難怪深得家長小朋友喜歡。近日大埔有以馬為主題的農莊新開幕，除了可以餵馬外，更可以讓小公主們夢想成真，坐上童話故事中的馬車於樂園遊走，園內更有其他不同項目任玩，讓大家周未可以享受親子樂。

攝影：鄭子峰



童話世界農莊 Cinderella Farm位於大埔鳳園路，由即日起天天開放，場內有8大必玩項目，最吸引當然是小朋友可以近距離接觸馬，負責人鄧學文表示農莊由外國專程運送兩匹「佩爾什馬」(Percheron)白馬。「佩爾什馬產於法國，是英女皇御用的馬車白馬，馬種以強壯見稱，亦曾經是拿破崙的戰馬，後來用於農業搬運農作物，因其溫純及穩定，及後更成為拉馬車的馬匹，其特性是靈活、四肢短小但強壯，適合幹重活，屬於重型馬，在公元8世紀，用來做重裝騎兵的座騎。」

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親親小動物

小朋友可以在場內學習馬知識、馬房日常工作、如何照顧及餵飼馬匹。除了馬匹之，小朋友亦可以近距離餵飼小山羊、白兔仔。

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哈比人生活體驗

園內設有另一個好玩項目「哈比人村莊」，以托爾金的奇幻小說中出現的一種虛構民族，體型嬌小為其特色，但並非現實世界的矮人或侏儒嫁為主題，讓小朋友可以感受哈比人的生活。

多個草原放電區

場內設有大型兒童設施，包括大型戶外大草原遊樂場、3米長滑梯、彈床、沙池及多個網床與編織千秋，全部項目任玩。

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公主夢幻打卡位

由於農莊以童世界為主題，場內設有多個夢幻打卡位，英國貴族馬車、梦幻木馬迷宮、糖果村等，讓人仿如置身歐陸國家，如果小朋友喜歡公主打扮，可以拍出浪漫如異國風情畫的照片。

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南瓜真馬車

由於童話世界農莊鄰近蝶豆花園，家長可以加$300與小朋友一起乘坐南瓜馬車漫遊兩個農莊，感受童話故事中的夢幻世界。

童話世界農莊 Cinderella Farm詳細資料:

地址：新界大埔鳳園路8號童話世界農莊

查詢電話/WhatsApp： 51783222



試業優惠價成人$98、小朋友$88、馬車巡遊$300一馬車(可坐四人)。

現凡入場人士不論大小均送價值68元的夢幻旋轉木馬拼圖，送完即止。

真農夫果園

另一個由本地真農夫主理的好玩果園，位於元朗大棠村附近租地的「潘媽媽果園」，負責人潘媽媽努力耕種36年。於2018年正式開放給公眾採摘本地蔬菜，園內有拔蘿蔔、掘薯仔及摘多款不同的蔬菜，家長小朋友可以參加田園導賞及小農夫體驗工作坊，一齊學耕種，同時有自助玩樂兒童釣魚、兒童玩具釣魚池及親diy手作工作坊。



入場後即可享用不限時自由玩樂，活動仿如像農場版的AIA嘉年華，需要家長主動帶領和落手落腳陪同小朋友一同玩樂的。由於摘蔬菜非一般休閒活動，因為有趣好玩之餘，又學到不同的田園知識，是小朋友能見識和親身體驗，接觸不同蔬菜的生長方式和採摘方法。

農場有10萬呎地方，只由農夫潘媽媽與潘小姐兩位工作人員，入場費已包括小農夫體驗工作坊及種子培育成苗工作坊，大人小朋友都能一齊 體驗耕種的過程(包括: 培苗、翻土、 整地、 移植菜苗、 淋水)，從而學習到珍惜蔬菜和食物的美德。

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「潘媽媽果園」開放時間:

週末及公眾假期:上午11:00-下午7:00

地址: 新界元朗大棠村牌坊，近大棠迴旋處，在朗屏士多啤梨園旁邊。

預約報名優惠價:$180/位 (原價:$300)*1歲以下的手抱嬰兒免費入場。

電話/whatsapp:54981123