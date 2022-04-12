4月媽媽必追日韓台劇 　《綠色媽咪會》、《邁向未來的倒數10秒》

復活節即將來臨，媽媽們可以趁著假期，追看以下9大日韓台劇集及電影，除了有木村拓哉主演的日劇《邁向未來的倒數10秒》外，亦有由「善德女王」李枖原主演，被譽為是小學版《Sky Castle》的《綠色媽咪會》，今個假期絕對不會悶！



韓劇

《綠色媽咪會》Netflix

《綠色媽咪會》由「善德女王」李枖原、秋瓷炫、金奎吏、張慧珍、周敏京主演，講述競爭激烈的國小社區裡，五位媽媽的生活交織糾纏著嫉妒和祕密，她們將敵人留在身邊，也與彼此緊密相連。劇情被譽為是小學版《Sky Castle》，呈現出了媽媽社團成員們彼此勾心鬥角、拉幫結派的暗潮洶湧，亦有講述不同的家長教育模式，媽媽們必定會有共鳴！

+ 5

《我們的藍調時光》Netflix

Netflix韓劇《我們的藍調時光》在4月9日開播，由申敏兒、金宇彬、李秉憲、車勝元、韓志旼、李姃垠、嚴正化主演，劇情以溫暖的濟州島漁村為背景，講述14位主角起起落落的人生故事，並用多段式劇集的方式呈現不同的主題，希望能以療癒的內容為疫情下努力生活的人們加油打氣，重新省思自己的人生，帶給觀眾前所未有截然不同的感動。

+ 1

《我的出走日記》Netflix

《我的出走日記》由《耀眼》、《Law School》的金錫允導演與《又，吳海英》、《我的大叔》的朴海英編劇合作打造。講述無法再硬撐下去的廉家三位俗氣姊弟妹老大廉基貞(李伊飾)、老二廉昌熙(李民基飾)與老么廉美貞(金智媛飾)可愛的幸福復甦記，已經到達極限的人生，即便是用沒有對策的處方，也想要脫離「此刻」的他們的解放記。

+ 3

《迷網追兇》Disney+

Disney+ 原創韓劇《迷網追兇》（Grid）由徐康俊、金亞中領銜主演，劇情講述秘密政府組織及旗下職員聯手追查被稱呼為「幽靈」的神秘者，並嘗試解開24年前曾透過網格行星防護罩（Grid）成功保護人類免受致命太陽風影響而滅絕的「幽靈」，為何會以謀殺案共犯的身分再現眼前。

+ 9

《單戀原聲帶》Disney+

Disney+ 全新韓國原創劇集《單戀原聲帶》由曾出演《以吾之名》、《無法抗拒的他》和《夫妻的世界》的人氣女星韓韶禧及主演過《Happiness》、《金裝律師》、《大力女子都奉順》的演技派男神朴炯植攜手合作，故事講述奮鬥多年的填詞人恩秀（韓韶禧 飾演）因没有單戀經驗，正苦惱著需要創作出一首講述單戀心境的歌曲，相識19年的好友宣宇（朴炯植 飾演）為協助她因而開展兩星期同居生活，住在同一屋簷下並分享各自的愛情故事以提供音樂靈感。恩秀一直認為若果她要和宣宇一輩子在一起，二人必須維持這種摯友關係，不可越界。宣宇了解恩秀心意，為了不打破兩人之間的微妙平衡，多年來只能隱藏著自己的情感，偷偷暗戀着恩秀。朝夕相處的兩人對彼此不能說出口的情愫逐漸浮面，使他們遊走在友情與愛情，這種既甜蜜又苦澀的曖昧不明邊界上。

+ 3

《Again My Life》 黃Viu

改編自李海涅同名小說、由「永遠的Oppa」李準基夥拍「初戀系女星」金智恩主演的Viu Original原創動作韓劇《Again My Life》於4月8日首播。《Again My Life》講述熱血檢察官金熙宇（李準基飾）調查腐敗政治人物時死於非命，後來獲得重生機會的他竟回到高中時期，從此踏上第二次的人生旅途、並決心懲治絕對惡勢力的故事。

+ 5

日劇

《邁向未來的倒數10秒》 黃Viu

​​日劇《邁向未來的倒數10秒》是「日劇天王」木村拓哉暌違十二年二度搭檔滿島光的劇集，也是木村與《律政英雄》、《CHANGE》編劇福田靖相隔七年的再度合作，故事講述風光一時的前拳擊手桐澤祥吾（木村拓哉飾）因為某個原因放棄拳擊，期後心愛的妻子因病去世、加上惡運纏身，令他失去了生存希望；後來他獲好友甲斐誠一郎（安田顯飾）邀請成為母校松葉台高中的拳擊部教練，並在同事折原葵（滿島光飾）的支持下，漸漸改變了這些迷失的年輕人，也讓他重拾拳擊的熱誠。此時校長大場麻琴（內田有紀飾）和教頭貓林初（生瀨勝久飾）卻打算消滅拳擊部，他將如何拆解？

+ 1

《前男友的遺書》 黃Viu

《前男友的遺書》由國民女星綾瀨遙、攜手實力派演員大泉洋和人氣男神生田斗真主演，故事改編自新川帆立超人氣作品，春季月九《前男友的遺書》講述在大型律師樓工作的優秀律師劍持麗子（綾瀨遙飾）某天突然收到前男友森川榮治（生田斗真飾）的死訊，並透過榮治的委托人篠田敬太郎（大泉洋飾）得知他在死前留下了一封古怪遺書，內容竟是把1080億円的遺產轉讓給殺了他的犯人！為了解開謎團，麗子和篠田組成拍檔；可是隨著事情發展，被隱藏的真相也漸漸揭開⋯⋯是本季最每令人期待的劇集之一。

+ 1

台灣電影

《月老》Disney+

由台灣知名作家九把刀暢銷同名小說改編兼執導，柯震東、宋芸樺和王淨主演的台灣奇幻愛情電影《月老》在4月2日凌晨12時於Disney+上線。《月老》故事設定頗為新鮮，打造地府與各種神明，趣味十足，顛覆各種對於陰間的想像。與此同時，電影亦被譽為比《那些年，我們一起追的女孩》更動人的作品，劇中男女主角超生越死，浪漫卻不失跳脫，聚焦在「緣份」這個命題，牽起穿越千年的愛恨情仇，以及前世今生的難解之緣。而在電影的後半段，還有一個驚人的反轉，這個轉折驚喜十足，卻凸顯角色深情，刻骨銘心的虐戀更令觀眾心疼。