淘寶買吊扇燈必先考慮三大條件 裝修學院校長：要有歐盟CE認證

隨著春夏季的到來，不少家長都會考慮安裝吊扇燈消暑，如此一來春夏季便不用長期開冷氣，在秋冬季感到室內侷促時也可派上用場。而在家中安裝固定電力裝置，自行安裝屬犯法行為，必先要專業師傅安裝，而家長自行購買吊扇燈前，要做好功課，考慮三大因素再作決定。



三大因素：樓底、積塵、風向類型

裝修學院校長鄧世民（Simon）指，家長有意購買吊扇燈前，要先考慮樓底高度問題，最基本也要預算家中最高成員舉高手後，也有一段距離才觸碰到吊扇。

其次便是考慮積塵問題，由於吊扇不會經常清潔，坊間有部分產品是啟用時扇葉才會張開，關閉時會隱藏避免積塵。而購買這類吊扇時，要評估屆時拆開扇葉清洗會否很困難，簡單來說便是要考慮清潔的難易度。

最後一個考慮因素便是風向類型，吊扇燈始終是掛在頭上，若大廳是長方型格局，風向只限向下吹的吊扇燈便作用不大，只有在吊扇燈下方的地方才會感到涼快，同時亦衍生出另一問題，在吊扇燈下一直被吹著頭也會不舒服，因此家長購買前要先預計風向及效果。

循環風產品較適合香港家庭

循環式入風吊扇燈

Simon分享現時有不少新式吊扇燈是循環式入風，即不用預留空間從後方入風，變相可以更貼近屋頂安裝，節省樓底空間。而傳統吊扇燈風向主要是向下，難以令整個空間涼快，而循環風吊扇燈則令風力四散，即使大廳空間大或呈正方式設計，都可以避免吹死某一位置以及吹到頭痛的問題。

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淘寶購買要留意認證

不少人選擇在淘寶購買再運到香港，由於淘寶的產品眾多，家長未必每個品牌也了解，而網購品質亦存在參差。Simon建議想購入有品質保證的風扇燈，可通過兩大方面著手，分別是安全認證以及商譽。

安全認證：吊扇燈最好有歐盟CE認證，而歐盟CE認證在香港和內地也是通用。

商譽：如店家未能提供產品有關的歐盟CE認證，另一個能增加安全性的便是查看店家是否「已認證」，這方面天貓的店家便比淘寶做得更好。