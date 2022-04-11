4.19復課｜小學傾向分階段回校面授　籲派發更多數量快測包予學生

特首林鄭月娥和教育局局長楊潤雄今日（11日）在記者會公布全港學校的復課安排，在4月19日先由小學率先回校恢復面授，提供彈性予學校決定是否分批復課，最遲5月3日全體學生復課。記者向3間小學的校長查詢，學校多傾向分階段復課，以適應新的措施和要求，目前先以全體師生安全、健康回校上課為目標。



就今日（11日）公布的最新安排，4月19日由小學率先復課，教育局要求師生回校前要先快測呈陰性，亦會準備1,000萬份快速檢測包予學校分發給有需要學生，預計30萬人受惠。學校每朝早上需向衛生署呈報全校整體情況。

特殊學校及國際學校亦將按上述原則復課，但按各校情況作彈性安排；私立學校同樣可最早在4月19日恢復半天面授課。

教育局局長楊潤雄。（資料圖片/張浩維攝）

佛教林金殿紀念小學校長吳永雄分享學校的復活節假期到4月22日，計劃先由高年級學生先回校，到5月3日開始全體師生復課。

快測方面，吳校長對教職員方面並不擔心，學校亦會發通函給予家長和學生，解釋教育局要求。學生回校前，由家長簽署陰性結果確認書，惟學校不會再覆核學生的快測結果，「對家長和學生講個信字」。而學校首要目標是全校師生都能健康、恆常地回校上課，開課初期未必會安排下午的課外活動，學校貫徹立場鼓勵學生接種疫苗，但亦「唔想只服務到已打針嘅學生，唔係咁公平」。如開課一個月後，情況容許的話也會逐步安排課外活動，「始終學生已缺失好多」。他認為小學生達到9成接種率並不容易，他希望當局考慮學校貫徹社交距離等防疫安排來保障學生，減少學生之間的密切接觸，而不需以疫苗接種率來設限。

幼稚園、小學及國際學校最快4月19日復課。（資料圖片）

部分家長對復課仍存有疑慮，在考慮開課之後為小朋友請假。吳校長表示，盡量和家長溝通和釋除疑慮，惟不會額外為不回校的學生開網課或設立特別室上課，因人手和空間也難以安排。教育局早前已為全港資助小學更新通風系統，學校也維持消毒和衛生的措施的安排。

吳校長認為學生每天進行快測，對家庭的經濟是一個重擔。「一個月大約22日上學天，假如家中有3個小朋友，購買檢測包都是一個經濟負擔。」他希望政府可以再添加資源予有需要的家庭。

每天都需要快測後上課，對家庭造成經濟負擔（梁鵬威攝）

開辦網上課外活動予未接種學生

世界龍岡學校劉德容紀念小學校長陳進華對於復課的新措施表示，學校一直有要求學生上學前量體溫，而準備開課前，亦會安排老師用陽光電話提醒家長每天為學生進行快測，並把照片放上雲端平台，確定結果為陰性才回校。同時，學校亦會統計學生的接種人數，給老師作為安排課外活動的參考，學校會考慮給予網上課外活動讓未接種的學生參與。

陳校長相信，疫情已經2年，學校有足夠的經驗應付突發的情況，早在教育局宣布特別假期時，學校已在準備復課的安排，因此面對開課有足夠的準備時間。惟對學生感染停課的安排，希望有更清晰的指引。他說：「例如若學生受感染的安排？在多少學生受感染的情況下學校需要停課？此外，學校每天需要申報學生的情況，希望教育局能盡量簡化程序以減輕教師的行政工作。」另外，他亦希望當局對有需要家庭提供快測包，減輕經濟壓力。

學生如沒有打針，不能上課外活動。（羅國輝攝）

添置清潔機械人

佛教黃焯菴小學校長許定國分享，學校亦會分階段復課。為了讓家長安心小朋友回校上課，學校將利用教育局分配的資源進行大清潔，以及購買消毒噴霧機械人。他也希望教育局可以分配更多數量的快測包，讓每位學生都有機會得到，以及加快送到學校，「因為學校下周已開課，擔心家長未必能趕及購買，學校會先調配現有的資源到家長手上」。