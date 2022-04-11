小學復課｜4.19起師生每朝須快測　沒打針學生參與課外活動受限

第五波疫情持續回落，當居早前表示將分階段復課，4月19日率先由高小年級恢復面授，及後逐步到5月中全面復課。特首林鄭月娥今（11日）與教育局局長楊潤雄出席疫情記者會，宣布將於復活節假期後復課，教職員及學生要每天進行快速檢測，陰性才可返校校；教職員受制於疫苗通行證，學生不受此限；校內亦會區分已打針及未打針學生，未打針學生不能參加非學術活動。



教育局局長楊潤雄表示，學校將於復活節假期後分階段復課，中學及小學可自行分配各年級恢復面授課的階段，如部分年級未回復面授課，可維持半天網課。其中小學最遲於5月3日，要全校恢復半日面授課；中學則於中學文憑試核心科目考試完結後，即5月3日起，可自行分階段復課，最遲5月10日要全校恢復半天課。至於幼稚園將分3階段恢復半日面授課，其中5月3日有一個年級復課，5月10日全校有兩級復課，至5月16日全校復課。

特殊學校及國際學校亦將按上述原則復課，但按各校情況作彈性安排；私立學校同樣可最早在4月19日恢復半天面授課。

教育局局長楊潤雄。（資料圖片/張浩維攝）

當局又要求全體教職員及學生每日回校前均須快測，呈陰性結果才可回校，當局為學校免費提供1,000萬套快測檢測包，以便校方分發予有需要的30萬學生。學校每日早上需向衞生署呈報全校整體情況。

校方將區分已打針及未打針學生，沒有打針學生不能參加非學術活動，特首林鄭月娥稱，這是為保障他們染疫患上重症風險。楊潤雄又指，除了持醫生證明書的豁免人士，所有教職員、提供服務者及訪客均受制於疫苗通行證，學生則不受此限；所有校方直接僱用員工，需在4月21日前打2針，5月31日後打兩針滿5個月便要打第3針。而已打2針的中小學生，半日課後另外半日可以進行非學術活動，例如體育、音樂，也可以進行不用佩戴口罩的活動，例如吹奏樂器。中學生如需在面授課堂以外時間回校，也需打2針。

當局會於5月下旬會檢視每日快測安排，若出現零星個案及有密切接觸者，學校可繼續上課，但當全校陽性個案在5%以上，衞生防護中心會作出調查，研究是否作出停課決定。