復課安排｜4月中落實細節　楊潤雄：研復課後學生進行頻密快測

本港第五波疫情近日緩慢回落，教育局局長楊潤雄早前在立法會教育事務委員會表示目前擬分階段復課，4月19日率先由高小年級恢復面授，及後逐步到5月中全面復課。楊潤雄今日（9日）出席電台節目時表示，初步有想法在恢復面授課後要求學生進行較頻密的快速抗原測試，讓學校更掌握校內的感染情況，而復課細節希望在觀察一連三日全民快速測試後的結果，於下周落實。



教育局擬構思先由小學高年級率先恢復半日面授課程，在2星期後，約5月3日到小學低年級、高中、幼稚園其中一個年級回校；再過1周，5月10日時，中小學全面復課，幼稚園則多一級回校上課；料到5月16、17日，全港學校可以恢復半日授課。

幼稚園、小學及國際學校最快4月19日復課。（資料圖片）

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正研究讓學生回校前做快測

楊潤雄表示，初步有想法在恢復面授課後要求學生進行較頻密的快速抗原測試，讓學校能掌握校內的感染情況。至於測試的頻密程度，確診或陽性比率到多少需要停課，仍有待與衞生防護中心商討後確定。當局亦會照顧到清貧學生的需要，為他們提供快測套裝。

早前疫苗可預防疾病科學委員會主席、醫管局專家小組主席劉宇隆認同要分階段恢復面授課，「無論有打針或無打針都應該復課」，不過校方應區分開有打針及無打針的學童，例如讓無打針學童坐在班房最入位置，「希望可以直入班房，坐定定，避免周圍行」；有打針的則可坐在班房門口位置，亦可進行課室以外的活動，如音樂或體育活動。校方亦應打開班房窗戶，保持通風，以及添置空氣過濾的通風機。

教育局局長楊潤雄。（資料圖片/張浩維攝）

對此，楊潤雄稱會考慮專家的相關意見，與政府的衞生專家研究，他認為在可行情況下按照學校環境去安排是好事，希望學校盡量保持通風，但未必可以硬性規定。楊潤雄又指，昨日（8日）與校長代表會面，普遍贊成局方初步擬定的恢復面授安排，他又提到目前小學接種率約逾6成，初步想法是讓小學先恢復半日面授課，5月中再考慮全日課；中學的全日面授接種率要求則已提高至九成，目前已有逾9成中學生至少打了一針。