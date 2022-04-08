復課｜劉宇隆贊成分階段復課　倡學校區分已打針及無打針學童

撰文：張瑋婷
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本港第五波疫情近日緩慢回落，教育局局長楊潤雄昨（7日）在立法會教育事務委員會表示目前擬分階段復課，4月19日率先由高小年級恢復面授，及後逐步到5月中全面復課。疫苗可預防疾病科學委員會主席、醫管局專家小組主席劉宇隆表示認同分階段復課，又建議學校可區分無打針與有打針的學生，同時做好校舍通風，降低校園內的傳播風險。

劉宇隆今（8日）出席港台節目《千禧年代》表示，復課對小朋友身心發展很重要，即使世衞及聯合國教科文組織也認為，當放寬社交距離措施時，首要考慮就是學校，尤其目前3至11歲兒童的新冠疫苗接種率達六成，至4月底時第二針接種比率亦將近五成，認為復課後的學校風險管理也是可控。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆。（資料圖片）

宜區分有打針及無打針學童

劉宇隆認同要分階段恢復面授課，「無論有打針或無打針都應該復課」，不過校方應區分開有打針及無打針的學童，例如讓無打針學童坐在班房最入位置，「希望可以直入班房，坐定定，避免周圍行」；有打針的則可坐在班房門口位置，亦可進行課室以外的活動，如音樂或體育活動。校方亦應打開班房窗戶，保持通風，以及添置空氣過濾的通風機。

對於有意見認為學校可待接種率達九成後才復課，劉宇隆表明反對，強調「小朋友太長時間沒上學，引起的問題令人心碎」，包括情緒及基礎健康問題，又指自己作為大學教授，亦深受沒有面授課堂困擾，形容「好多技能教不到」。

教育局擬4.19起分階段復課

立法會教育事務委員會昨（7日）於視像會議上討論復課安排，教育局局長楊潤雄表示最新考慮是分階段進行，擬先由小學高年級率先恢復半日面授課程；在2星期後，約5月3日便到小學低年級、高中、幼稚園其中一個年級回校；再過1周，5月10日時，中小學全面復課，幼稚園則多一級回校上課；料到5月16、17日，全港學校可以恢復半日授課。

幼稚園、小學及國際學校最快4月19日復課。（資料圖片）
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