鍾嘉欣透露再懷孕心情：有啲高興又有啲驚　盤點娛樂圈虎年星媽

早前鍾嘉欣38歲生日當日，曬肚宣布懷第三胎，將在今年誕「虎B」，日前嘉欣在她的YouTube Channel分享再做媽媽的心情，坦言得知懷有第三胎「有啲高興又有啲驚」，因為「生仔過程係好辛苦」。除了鍾嘉欣，娛樂圈亦有不少虎年媽媽，包括何雁詩、梁靖琪等等。



早前鍾嘉欣在38歲生日當日，曬超聲波照片宣布懷第三胎，將在今年誕「虎B」，未有透露BB性別，她在其IG說：「我們很高興地宣布，我們期待今年會有一個小老虎。非常感謝大家的生日祝福。我的心和手現在都滿了，我真的很肚餓..」圈中好友陳法拉、陳自瑤、黃翠如等也留言祝賀。

而日前嘉欣在她的YouTube Channel分享再做媽媽的心情，「我將成為三個孩子的母親，我一直都知道我會做一個媽媽，但從來唔知道會幾時發生，所以當我懷上Kelly（大女）時候我要做媽媽，到懷上第二個時候，嘩，我要成為兩個孩子嘅媽媽，然後我要處理呢個問題。因為大家話從一到二會有好大變化，然後大家又同我講二到三，差別唔大，我都希望唔大，因為現在嘅我其實處理得好好。」

嘉欣透露得知自己懷孕第三週時，那時身體非常不舒服，甚至病得很重，卧床不起：「我諗到我第七週開始發現真係好擔心，因為我從來冇同Kelly和Jared（細仔）講過，睇醫生佢叫我多休息。我開始食一啲中藥為咗確保我身體強壯。」，並坦言「突然間知道我哋會有第三個孩子，有啲高興又有啲驚，對我嚟講，意味有一種感覺我係要重新開始，必須要重新習慣，然後又要懷胎十月，眾所周知，生仔過程係好辛苦。」亦表示兩個孩子已經為未出世的寶寶諗好名字。

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娛樂圈其他虎年星媽張致恆太太 雯雯

張致恒（Steven）太太區燕雯（雯雯）早前在IG單方面宣布離婚，寫道「每一段關係嘅結束，都係為咗有更好嘅將來」，不過其後Steven又上載一家五口溫馨合照，澄清婚變傳聞，指「人嘅一生總會犯唔同嘅錯，感情事、工作事、家庭事、友情事，但最重要係犯錯過後點樣去反省改過繼續行前面嘅路」，亦表示「一家五口好好咁樣愛下去」。早前雯雯亦開IG Live承認有喜，並且孕期已過半，準備誕下虎年BB。

她指：「擔心我的朋友們，原諒我冇逐一覆你哋，我還好，的確曾經想放棄，但既然選擇得呢段婚姻、選擇得帶小朋友嚟呢個世界，或者我係應該有責任再努力一次、再堅持一次。我相信我哋兩個再一次上咗一課，亦會從成長中學習包容、體諒、愛惜。我哋一家五口定會變得更加強大，冇咁輕易畀任何野打沉，更加努力去生存，每日都係笑住去行前面嘅路。」

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何雁詩

何雁詩和鄭俊弘在2020年拉埋天窗，早前何雁詩在IG上載新歌《Dear Little One》惹來懷孕猜測。其後何雁詩終於上載和丈夫的親吻合照，正式懷有「老虎仔」，預產期為6月，更發表英文千字文感想，表示想當媽媽的夢想終於實現。鄭俊弘亦同時在IG上載baby shower派對的照片，公布BB性別是男仔，自言情緒在暴風一樣，既開心又興奮，但又有緊張和恐懼，又想像BB將來會有不同的興趣和長處，對BB充滿期望。

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梁靖琪

梁靖琪與識圈外男友施雋賢2019年結婚，其後誕下兒子，一家三口非常幸福。去年10月宣布再度懷上第二胎，並宣布二胎性別為男孩子。早前聖誕節梁靖琪與網民分享家中佈置的聖誕樹角落，可以看到梁靖琪客廳位置，為兒子增添玩樂區，一家共享天倫之樂。

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Jessica@Super Girls

前女團Super Girls 成員蔡明思（Jessica）三年前嫁台灣老公陳冠廷後造人成功，4月11日她在社交網報喜，囡囡已順利出世，改名為Sersi，5磅多非常健康而且很疼錫媽媽：「到產房15分鐘便平安地瓜瓜落地。」